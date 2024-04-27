Як вважає редакція видання Financial Times, нова масштабна допомога США для України, цілком можливо, дасть можливість ЗСУ знову перехопити ініціативу на полі бою.
Американська допомога може суттєво вплинути на те, що відбувається на українському фронті
Станом на сьогодні ключова ціль полягає в тому, щоб залишити армії РФ якомога менше часу для того, щоб максимально використати свою нинішню перевагу, перш ніж вона почне стикатися з більшим опором.
На переконання журналістів, голосування в Конгресі підняло бойовий дух бійців ЗСУ.
FT також звертає увагу на те, що проблеми з особовим складом в українській армії повинні зменшитися, оскільки нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньою кількістю боєприпасів.
ЗСУ не зможуть одразу піти у контрнаступ
Як вважає редакція Financial Times, українській армії знадобиться час, щоб оговтатися від важких перших місяців війни 2024 року.
Попри це, все одно незабаром настане момент, коли ЗСУ на повну відчують ефект від нових постачань зброї та збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США
Вони також зазначають, що навіть можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не завадить Україні просувати вперед.
Публічно вихваляючись протягом останніх шести місяців, що Росія перехопила ініціативу у війні, Путін тепер повинен розглянути можливість того, що вона може знову повернутися в бік України, — наголошує Financial Times.
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