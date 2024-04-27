Як вважає редакція видання Financial Times, нова масштабна допомога США для України, цілком можливо, дасть можливість ЗСУ знову перехопити ініціативу на полі бою.

Американська допомога може суттєво вплинути на те, що відбувається на українському фронті

Станом на сьогодні ключова ціль полягає в тому, щоб залишити армії РФ якомога менше часу для того, щоб максимально використати свою нинішню перевагу, перш ніж вона почне стикатися з більшим опором.

На переконання журналістів, голосування в Конгресі підняло бойовий дух бійців ЗСУ.

FT також звертає увагу на те, що проблеми з особовим складом в українській армії повинні зменшитися, оскільки нові мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що будуть відправлені на війну з недостатньою кількістю боєприпасів.

Також з допомогою США наявні в Україні боєприпаси можуть бути використані, адже їх не потрібно буде економити через побоювання, що їх більше не буде. Крім того, така допомога стимулюватиме європейські країни збільшувати свою підтримку для України. Поширити

ЗСУ не зможуть одразу піти у контрнаступ

Як вважає редакція Financial Times, українській армії знадобиться час, щоб оговтатися від важких перших місяців війни 2024 року.

Попри це, все одно незабаром настане момент, коли ЗСУ на повну відчують ефект від нових постачань зброї та збільшення виробництва артилерійських снарядів у Європі та США

Хоча українські збройні сили не хочуть повністю віддавати ініціативу і хочуть, щоб росіяни почали турбуватися про свої власні позиції, а не зосереджувалися на тому, як краще атакувати українські позиції, пройде ще деякий час, перш ніж вони матимуть сили, щоб почати звільняти значні території, — прогнозують журналісти. Поширити

Вони також зазначають, що навіть можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США не завадить Україні просувати вперед.