Как считает редакция издания Financial Times, новая масштабная помощь США для Украины, вполне возможно, позволит ВСУ снова перехватить инициативу на поле боя.

Американская помощь может существенно повлиять на происходящее на украинском фронте

Просто сейчас главная цель заключается в том, чтобы оставить армии РФ как можно меньше времени для того, чтобы максимально использовать свое нынешнее преимущество, прежде чем она начнет сталкиваться с большим сопротивлением.

По убеждению журналистов, голосование в Конгрессе подняло боевой дух бойцов ВСУ.

FT также обращает внимание на то, что проблемы с личным составом в украинской армии должны уменьшиться, поскольку новые мобилизованные военные не столкнутся с тем, что будут отправлены на войну с недостаточным количеством боеприпасов.

Также с помощью США имеющиеся в Украине боеприпасы могут быть использованы, ведь их не нужно будет экономить из-за опасений, что их больше не будет. Кроме того, такая помощь будет стимулировать европейские страны для увеличения своей поддержки для Украины. Поделиться

ВСУ не смогут сразу пойти в контрнаступление

Как считает редакция Financial Times, украинской армии понадобится время, чтобы оправиться от тяжелых первых месяцев войны 2024 года.

Несмотря на это, все равно вскоре наступит момент, когда ВСУ в полной мере ощутят эффект от новых поставок оружия и увеличения производства артиллерийских снарядов в Европе и США.

Хотя украинские Вооруженные силы не хотят полностью отдавать инициативу и хотят, чтобы россияне начали беспокоиться о своих собственных позициях, а не сосредотачивались на том, как лучше атаковать украинские позиции, пройдет еще некоторое время, прежде чем у них будет сила, чтобы начать освобождать значительные территории. — прогнозируют журналисты. Поделиться

Они также отмечают, что даже возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не помешает продвижению Украины вперед.