Как считает редакция издания Financial Times, новая масштабная помощь США для Украины, вполне возможно, позволит ВСУ снова перехватить инициативу на поле боя.
Американская помощь может существенно повлиять на происходящее на украинском фронте
Просто сейчас главная цель заключается в том, чтобы оставить армии РФ как можно меньше времени для того, чтобы максимально использовать свое нынешнее преимущество, прежде чем она начнет сталкиваться с большим сопротивлением.
По убеждению журналистов, голосование в Конгрессе подняло боевой дух бойцов ВСУ.
FT также обращает внимание на то, что проблемы с личным составом в украинской армии должны уменьшиться, поскольку новые мобилизованные военные не столкнутся с тем, что будут отправлены на войну с недостаточным количеством боеприпасов.
ВСУ не смогут сразу пойти в контрнаступление
Как считает редакция Financial Times, украинской армии понадобится время, чтобы оправиться от тяжелых первых месяцев войны 2024 года.
Несмотря на это, все равно вскоре наступит момент, когда ВСУ в полной мере ощутят эффект от новых поставок оружия и увеличения производства артиллерийских снарядов в Европе и США.
Они также отмечают, что даже возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не помешает продвижению Украины вперед.
Публично хвастаясь последние шесть месяцев, что Россия перехватила инициативу в войне, Путин теперь должен рассмотреть возможность того, что она может снова вернуться на сторону Украины, — отмечает Financial Times.
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