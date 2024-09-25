Фінансували російську агентуру. В Україні ліквідували мережу підпільних онлайн-брокерів
Категорія
Україна
Дата публікації

Фінансували російську агентуру. В Україні ліквідували мережу підпільних онлайн-брокерів

СБУ
СБУ

Служба безпеки та БЕБ викрили мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі.

Головні тези:

  • Українська Служба безпеки та БЕБ припинили діяльність мережі підпільних онлайн-брокерів, які фінансували російську агентуру через заборонену платіжну систему Webmoney.
  • Зловмисники нелегально приймали кошти від клієнтів, конвертували їх та переводили на банківські реквізити або в готівку, відмивши через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
  • 12 підозрюваних отримали повідомлення про підозру за незаконні дії з платіжними картками та доступом до банківських рахунків, а також можливу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

СБУ виявила мережу підпільних онлайн-брокерів

У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.

За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Що відомо про затриманого зрадника

СБУ затримала в Харкові військового за підозрою у державній зраді. Підозрюваний коригував російські ракетні удари по своїй бригаді ЗСУ та планував втекти до Росії.

За даними слідства, 45-річний житель Харкова, мобілізований у серпні цього року, був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою.

Йому доручили скоригувати авіаудар по одному з підрозділів його бригади. В обмін він отримав обіцянку "евакуації" до Росії, де планував вступити до Збройних сил РФ для участі у війні проти України.

Для наведення вогню підозрюваний позначив "цільові" локації на Google-карті та відправив скриншот російському куратору. Крім того, він провів дорозвідку в районі бойових позицій української ППО, які російські сили планували обійти під час ракетної атаки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коригував удари по місту та позиціям ЗСУ. СБУ затримала у Харкові агента ГРУ РФ
СБУ
Коригував удари по місту та позиціям ЗСУ. СБУ затримала у Харкові агента ГРУ РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували силове захоплення влади. СБУ затримала в Одесі бойову групу розвідки РФ
СБУ
Готували силове захоплення влади. СБУ затримала в Одесі бойову групу розвідки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допомагав РФ наступати на Покровськ. СБУ затримала російського агента
СБУ
Допомагав РФ наступати на Покровськ. СБУ затримала російського агента

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?