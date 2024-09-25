Фінансували російську агентуру. В Україні ліквідували мережу підпільних онлайн-брокерів

Служба безпеки та БЕБ викрили мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу була призначена для фінансування російської агентури в нашій державі.
Головні тези:
- Українська Служба безпеки та БЕБ припинили діяльність мережі підпільних онлайн-брокерів, які фінансували російську агентуру через заборонену платіжну систему Webmoney.
- Зловмисники нелегально приймали кошти від клієнтів, конвертували їх та переводили на банківські реквізити або в готівку, відмивши через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
- 12 підозрюваних отримали повідомлення про підозру за незаконні дії з платіжними картками та доступом до банківських рахунків, а також можливу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
СБУ виявила мережу підпільних онлайн-брокерів
У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності.
За матеріалами справи, учасники «схеми» нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з РФ, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.
У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.
З кожної транзакції фігуранти мали свій «відсоток». Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.
Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.
Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Що відомо про затриманого зрадника
СБУ затримала в Харкові військового за підозрою у державній зраді. Підозрюваний коригував російські ракетні удари по своїй бригаді ЗСУ та планував втекти до Росії.
За даними слідства, 45-річний житель Харкова, мобілізований у серпні цього року, був дистанційно завербований російською воєнною розвідкою.
Йому доручили скоригувати авіаудар по одному з підрозділів його бригади. В обмін він отримав обіцянку "евакуації" до Росії, де планував вступити до Збройних сил РФ для участі у війні проти України.
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