Финансировали российскую агентуру. В Украине ликвидировали сеть подпольных онлайн-брокеров

Служба безопасности и БЭБ разоблачили сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. По имеющимся данным, часть переводов по этой платформе была предназначена для финансирования российской агентуры в нашем государстве.

СБУ обнаружила сеть подпольных онлайн-брокеров

В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.

По материалам дела, участники «схемы» нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из РФ, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги.

Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

По каждой транзакции фигуранты имели свой «процент». Для поиска потенциальных клиентов использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.

Во время обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях изъято компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты с поличным.

В настоящее время всем 12 фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Поделиться

Что известно о задержанном предателе

СБУ задержала в Харькове военного по подозрению в государственной измене. Подозреваемый корректировал российские ракетные удары по своей бригаде ВСУ и планировал бежать в Россию.

По данным следствия, 45-летний житель Харькова, мобилизованный в августе этого года, был дистанционно завербован российской военной разведкой.

Ему поручили скорректировать авиаудар по одному из подразделений его бригады. В обмен он получил обещание "эвакуации" в Россию, где планировал вступить в Вооруженные силы РФ для участия в войне против Украины.