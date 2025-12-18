Фінансування ЄС критично потрібно Україні для виробництва дронів — Зеленський у Брюсселі

Україні доведеться скоротити виробництво дронів у рази, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Європейського Союзу.

Зеленський наголосив на необхідності фінансування ЄС для виробництва українських дронів

Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

Якщо навесні Україна не отримує відповідний транш, який в разі миру Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а в разі продовження війни Україна буде використовувати на наступні пріоритети, передусім виробництво дронів, в України буде зменшено в рази виробництво дронів. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, Україна буде змушена в рази скоротити виробництво дешевих бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості.

Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде. Поширити

У Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит коштом заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Варто зазначити, що цю ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка активів Росії.

Також проти використання заморожених російських активів передбачувано виступили Угорщина та Словаччина.

Водночас Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України. Поширити

Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.