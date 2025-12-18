Фінансування ЄС критично потрібно Україні для виробництва дронів — Зеленський у Брюсселі

Україні доведеться скоротити виробництво дронів у рази, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Європейського Союзу.
Головні тези:
- Отримання фінансування від ЄС є критично важливим для України з метою підтримки виробництва українських дронів.
- У разі відсутності траншу Україна стикається з можливим скороченням виробництва дронів у рази, що вплине на обороноздатність країни.
- Представники Європейської ради шукають варіанти фінансової підтримки України на майбутні роки, у тому числі через репараційний кредит або спільні запозичення.
Зеленський наголосив на необхідності фінансування ЄС для виробництва українських дронів
Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.
За його словами, Україна буде змушена в рази скоротити виробництво дешевих бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості.
У Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит коштом заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.
Варто зазначити, що цю ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка активів Росії.
Також проти використання заморожених російських активів передбачувано виступили Угорщина та Словаччина.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.
