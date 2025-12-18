Фінансування ЄС критично потрібно Україні для виробництва дронів — Зеленський у Брюсселі
Категорія
Україна
Дата публікації

Фінансування ЄС критично потрібно Україні для виробництва дронів — Зеленський у Брюсселі

Офіс Президента України
Зеленський
Read in English

Україні доведеться скоротити виробництво дронів у рази, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Отримання фінансування від ЄС є критично важливим для України з метою підтримки виробництва українських дронів.
  • У разі відсутності траншу Україна стикається з можливим скороченням виробництва дронів у рази, що вплине на обороноздатність країни.
  • Представники Європейської ради шукають варіанти фінансової підтримки України на майбутні роки, у тому числі через репараційний кредит або спільні запозичення.

Зеленський наголосив на необхідності фінансування ЄС для виробництва українських дронів

Про це Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

Якщо навесні Україна не отримує відповідний транш, який в разі миру Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а в разі продовження війни Україна буде використовувати на наступні пріоритети, передусім виробництво дронів, в України буде зменшено в рази виробництво дронів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Україна буде змушена в рази скоротити виробництво дешевих бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості.

Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде.

У Брюсселі 18-19 грудня проходить засідання Європейської ради, на якому лідери країн-членів ЄС мають визначитися з формою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

Президент України Володимир Зеленський також бере участь у саміті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два варіанти: репараційний кредит коштом заморожених російських активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Варто зазначити, що цю ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка активів Росії.

Також проти використання заморожених російських активів передбачувано виступили Угорщина та Словаччина.

Водночас Європейський парламент готовий застосувати так звану процедуру терміновості для прискорення ухвалення рішення щодо репараційного кредиту для України.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що не залишить сьогоднішню зустріч лідерів ЄС, не знайшовши рішення щодо подальшого фінансування України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Сигнали війни". Зеленський заявив про готовність Росії продовжити агресію проти України
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив деталі роботи над "мирним планом" Трампа
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Репараційний кредит для України. Зеленський сподівається на позитивне рішення ЄС
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?