Зеленський розкрив деталі роботи над "мирним планом" Трампа

Президент України Володимир зеленський заявив, що США продовжують пошук компромісу щодо Донбасу.
Головні тези:
- США продовжують пошук компромісу щодо Донбасу за участі України.
- Обговорюється питання підвищення чисельності української армії до не менш як 800 тис.
- Українська делегація вирушила до США для подальших перемовин щодо "мирного плану" Трампа.
Зеленський розкрив нові подробиці роботи над “мирним планом” Трампа
Наразі США шукають компроміс щодо Донбасу, який би влаштовував Україну. Також обговорюється питання озброєння та посилення української армії, чисельність ЗСУ має залишатися не менш ніж 800 тис.
Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США для подальших перемовин щодо “мирного плану” Трампа, до зустрічі можуть долучитись європейці.
Зустрічі з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заплановані на 19–20 грудня.
Будь-яка війна закінчується перемовинами, для нас важливо, щоб це було якомога раніше, а для цього треба, щоб Україна була в сильній позиції.
Також Зеленський порушив питання президентських виборів і підтримав ідею онлайн-голосування для українців, зокрема за кордоном, ще з часів пандемії COVID-19.
За словами президента, звернення показало, що Путін знову бреше про нові "окуповані території" України.
