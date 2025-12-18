Зеленський розкрив деталі роботи над "мирним планом" Трампа

Зеленський розкрив нові подробиці роботи над “мирним планом” Трампа

Наразі США шукають компроміс щодо Донбасу, який би влаштовував Україну. Також обговорюється питання озброєння та посилення української армії, чисельність ЗСУ має залишатися не менш ніж 800 тис.

Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Зараз натяків на те, що росіяни відмовляються від мирної угоди, немає. Путін відмовиться від дипломатії, якщо Україна не отримає репараційний кредит від ЄС. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський заявив, що українська делегація вже вирушила до США для подальших перемовин щодо “мирного плану” Трампа, до зустрічі можуть долучитись європейці.

Зустрічі з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером заплановані на 19–20 грудня.

Будь-яка війна закінчується перемовинами, для нас важливо, щоб це було якомога раніше, а для цього треба, щоб Україна була в сильній позиції.

Також Зеленський порушив питання президентських виборів і підтримав ідею онлайн-голосування для українців, зокрема за кордоном, ще з часів пандемії COVID-19.

Моє звернення з Куп'янська суттєво вплинуло і на США, і на Європу. Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ. І те, що я був там особисто.

За словами президента, звернення показало, що Путін знову бреше про нові "окуповані території" України.