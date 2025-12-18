Президент Украины Владимир зеленский заявил, что США продолжают поиск компромисса по Донбассу.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали работы над мирным планом Трампа и подчеркнул важность поиска компромисса по Донбассу.
- Украинская делегация направилась в США для дальнейших переговоров, американские и европейские представители обсудят вопросы безопасности и политики.
- Зеленский поднял важные вопросы вооружения украинской армии и проведения онлайн-голосования для украинцев за рубежом.
Зеленский раскрыл новые подробности работы над мирным планом Трампа
Сейчас США ищут компромисс по Донбассу, который бы устраивал Украину. Также обсуждается вопрос вооружения и усиления украинской армии, численность ВСУ должна оставаться не менее 800 тыс.
Зеленский заявил, что украинская делегация уже отправилась в США для дальнейших переговоров о "мирном плане" Трампа, к встрече могут присоединиться европейцы.
Встречи с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером запланированы на 19–20 декабря.
Любая война заканчивается переговорами, для нас важно, чтобы это было как можно раньше, а для этого нужно, чтобы Украина была в сильной позиции.
Также Зеленский поднял вопрос президентских выборов и поддержал идею онлайн-голосования для украинцев, в частности за рубежом, еще со времен пандемии COVID-19.
По словам президента, обращение показало, что Путин снова лжет о новых "оккупированных территориях" Украины.
