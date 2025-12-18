Зеленский раскрыл детали работы над "мирным планом" Трампа

Зеленский раскрыл новые подробности работы над мирным планом Трампа

Сейчас США ищут компромисс по Донбассу, который бы устраивал Украину. Также обсуждается вопрос вооружения и усиления украинской армии, численность ВСУ должна оставаться не менее 800 тыс.

Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Сейчас намек на то, что россияне отказываются от мирного соглашения, нет. Путин откажется от дипломатии, если Украина не получит репарационный кредит от ЕС. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заявил, что украинская делегация уже отправилась в США для дальнейших переговоров о "мирном плане" Трампа, к встрече могут присоединиться европейцы.

Встречи с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером запланированы на 19–20 декабря.

Любая война заканчивается переговорами, для нас важно, чтобы это было как можно раньше, а для этого нужно, чтобы Украина была в сильной позиции.

Также Зеленский поднял вопрос президентских выборов и поддержал идею онлайн-голосования для украинцев, в частности за рубежом, еще со времен пандемии COVID-19.

Мое обращение с Купянска оказало существенное влияние и на США, и на Европу. Все это высоко оценили и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я там был лично. Поделиться

По словам президента, обращение показало, что Путин снова лжет о новых "оккупированных территориях" Украины.