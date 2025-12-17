"Сигналы войны". Зеленский заявил о готовности России продолжить агрессию против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на цинические выпады российского диктатора Владимира Путина по поводу продолжения войны против Украины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский заявил о готовности России продолжить агрессию против Украины, выражая серьезную озабоченность по поводу сигналов войны.
- Украина активно работает с партнерами для обеспечения защиты от российской угрозы и требует не только безопасности, но и поддержки на финансовом и политическом уровне.
- Зеленский призывает мировое сообщество воспринимать серьезные сигналы войны и не доверять “мирным намерениям” Путина, предостерегая от подрыва мирных дипломатических процессов.
Зеленский предостерегает мир не верить "мирным намерениям" Путина
Зеленский отметил, что сегодня Путин дал очередной сигнал миру, что в следующем году Россия готовит годом войны.
Зеленский заметил, что Россия будет взрывать и мирные дипломатические усилия мира, чтобы давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину.
Зеленский уверен, что нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас Украина продолжает работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была.
Нужны решения безопасности, нужны финансовые решения, в том числе по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и поступать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу по достижению безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-