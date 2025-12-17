"Сигналы войны". Зеленский заявил о готовности России продолжить агрессию против Украины

Зеленский предостерегает мир не верить "мирным намерениям" Путина

Зеленский отметил, что сегодня Путин дал очередной сигнал миру, что в следующем году Россия готовит годом войны.

И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы и как официальные предписания их армии. Надо это настроение России видеть и реагировать на него. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что Россия будет взрывать и мирные дипломатические усилия мира, чтобы давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину.

А дальше — другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими вроде бы «историческими землями». Поделиться

Зеленский уверен, что нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас Украина продолжает работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была.