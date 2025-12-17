"Сигналы войны". Зеленский заявил о готовности России продолжить агрессию против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

"Сигналы войны". Зеленский заявил о готовности России продолжить агрессию против Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на цинические выпады российского диктатора Владимира Путина по поводу продолжения войны против Украины.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский заявил о готовности России продолжить агрессию против Украины, выражая серьезную озабоченность по поводу сигналов войны.
  • Украина активно работает с партнерами для обеспечения защиты от российской угрозы и требует не только безопасности, но и поддержки на финансовом и политическом уровне.
  • Зеленский призывает мировое сообщество воспринимать серьезные сигналы войны и не доверять “мирным намерениям” Путина, предостерегая от подрыва мирных дипломатических процессов.

Зеленский предостерегает мир не верить "мирным намерениям" Путина

Зеленский отметил, что сегодня Путин дал очередной сигнал миру, что в следующем году Россия готовит годом войны.

И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы и как официальные предписания их армии. Надо это настроение России видеть и реагировать на него.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что Россия будет взрывать и мирные дипломатические усилия мира, чтобы давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину.

А дальше — другие страны в Европе, которые кто-то там в России может когда-нибудь назвать своими вроде бы «историческими землями».

Зеленский уверен, что нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас Украина продолжает работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была.

Нужны решения безопасности, нужны финансовые решения, в том числе по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и поступать соответственно. Я хочу поблагодарить каждого, кто именно так поддерживает Украину и работу по достижению безопасности.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл требования США и РФ во время мирных переговоров
Зеленский заговорил о давлении со стороны США и РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский хочет впервые встретиться с Навроцким — известна дата
Встреча Зеленского и Навроцкого может состояться в скором времени
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский выдвинул союзникам четкое требование касательно РФ
Санкции против РФ пока нельзя отменять

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?