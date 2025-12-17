"Сигнали війни". Зеленський заявив про готовність Росії продовжити агресію проти України
"Сигнали війни". Зеленський заявив про готовність Росії продовжити агресію проти України

Президент України Володимир Зеленський відповів на цинічні випади російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження війни проти України.

Головні тези:

  • Зеленський попереджає про продовження російської агресії проти України та закликає світ сприймати серйозно сигнали війни.
  • Україна продовжує працювати з партнерами для забезпечення реального захисту від російської загрози та потребує не лише безпекових, але й фінансових та політичних рішень.
  • Зеленський наголошує на необхідності реагувати на спроби Росії підривати мирні дипломатичні процеси та втручання у внутрішні справи інших країн.

Зеленський застерігає світ не вірити “мирним намірам” Путіна

Зеленський зазначив, що сьогодні Путін дав черговий сигнал світу, що наступний рік Росія готує роком війни.

І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали — і як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього.

Зеленський зауважив, що Росія буде підривати і мирні дипломатичні зусилля світу, щоб тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну.

А далі — інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто «історичними землями».

Зеленський впевнений, що потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз Україна продовжує роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був.

Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Я хочу подякувати кожному, хто саме так підтримує Україну та роботу на досягнення безпеки.

