"Сигнали війни". Зеленський заявив про готовність Росії продовжити агресію проти України

Зеленський застерігає світ не вірити “мирним намірам” Путіна

Зеленський зазначив, що сьогодні Путін дав черговий сигнал світу, що наступний рік Росія готує роком війни.

І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну. Але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали — і як офіційні розпорядження їхній армії. Треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що Росія буде підривати і мирні дипломатичні зусилля світу, щоб тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну.

А далі — інші країни у Європі, які хтось там у Росії може колись назвати своїми начебто «історичними землями».

Зеленський впевнений, що потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз Україна продовжує роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був.