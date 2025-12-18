Финансирование ЕС критически нужно Украине для производства дронов — Зеленский в Брюсселе
Финансирование ЕС критически нужно Украине для производства дронов — Зеленский в Брюсселе

Украине придется сократить производство дронов в разы, если весной Киев не получит финансирование Европейского Союза.

Главные тезисы

  • Получение финансирования ЕС критически важно для поддержки производства украинских дронов.
  • Без транша Украина может существенно сократить производство дронов, что повлияет на обороноспособность страны.
  • Европейский совет рассматривает варианты финансовой поддержки Украины, включая репарационный кредит и общие заимствования.

Зеленский отметил необходимость финансирования ЕС для производства украинских дронов

Об этом Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.

Если весной Украина не получает соответствующий транш, который в случае мира Украина будет использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны Украина будет использовать на следующие приоритеты, прежде всего производство дронов, Украина будет уменьшена в разы производство дронов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украина будет вынуждена в разы сократить производство дешевых боевых дронов. Также уменьшатся и дальнобойные возможности Украины.

Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого попросту не будет.

В Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, где лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.

Стоит отметить, что эта инициатива блокируется Бельгией, в которой сохраняется наибольшая доля активов России.

Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступили Венгрия и Словакия.

В то же время, Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения о репарационном кредите для Украины.

Урсула фон дер Ляен заявила, что не оставит сегодняшнюю встречу лидеров ЕС, не найдя решения о дальнейшем финансировании Украины.

