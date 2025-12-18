Финансирование ЕС критически нужно Украине для производства дронов — Зеленский в Брюсселе

Украине придется сократить производство дронов в разы, если весной Киев не получит финансирование Европейского Союза.
Главные тезисы
- Получение финансирования ЕС критически важно для поддержки производства украинских дронов.
- Без транша Украина может существенно сократить производство дронов, что повлияет на обороноспособность страны.
- Европейский совет рассматривает варианты финансовой поддержки Украины, включая репарационный кредит и общие заимствования.
Зеленский отметил необходимость финансирования ЕС для производства украинских дронов
Об этом Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.
По его словам, Украина будет вынуждена в разы сократить производство дешевых боевых дронов. Также уменьшатся и дальнобойные возможности Украины.
В Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, где лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.
Стоит отметить, что эта инициатива блокируется Бельгией, в которой сохраняется наибольшая доля активов России.
Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступили Венгрия и Словакия.
Урсула фон дер Ляен заявила, что не оставит сегодняшнюю встречу лидеров ЕС, не найдя решения о дальнейшем финансировании Украины.
