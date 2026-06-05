Поліція Фінляндії підозрює чотирьох осіб у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці

Фінська поліція, яка розслідує пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі, повідомила 5 червня, що у скоєнні злочину підозрюються четверо осіб.
Головні тези:
- Фінська поліція заявила про підозру чотирьом особам у пошкодженні підводних кабелів на Балтійському морі.
- Арештоване вантажне судно Fitburg з Росії до Ізраїлю є підозрюваним у цьому злочині.
- Розслідування показало, що троє з підозрюваних заборонено виїзд з країни.
4 осіб підозрюють у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці
Фінляндія 31 грудня затримала вантажне судно Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні кабелів, які пролягають від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку.
У п’ятницю фінська поліція повідомила, що провела розслідування щодо ймовірного пошкодження майна за обтяжуючих обставин, спробі вчинення такого злочину та втручанні у роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин. Правоохоронці додали, що справа була передана до прокуратури для можливого висунення звинувачень.
У результаті розслідування було встановлено чотирьох підозрюваних, трьом з яких досі заборонено виїзд з країни.
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