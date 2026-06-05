Поліція Фінляндії підозрює чотирьох осіб у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці
Категорія
Світ
Дата публікації

Поліція Фінляндії підозрює чотирьох осіб у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці

поліція
Read in English
Джерело:  Reuters

Фінська поліція, яка розслідує пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі, повідомила 5 червня, що у скоєнні злочину підозрюються четверо осіб.

Головні тези:

  • Фінська поліція заявила про підозру чотирьом особам у пошкодженні підводних кабелів на Балтійському морі.
  • Арештоване вантажне судно Fitburg з Росії до Ізраїлю є підозрюваним у цьому злочині.
  • Розслідування показало, що троє з підозрюваних заборонено виїзд з країни.

4 осіб підозрюють у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці

Фінляндія 31 грудня затримала вантажне судно Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні кабелів, які пролягають від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку.

У п’ятницю фінська поліція повідомила, що провела розслідування щодо ймовірного пошкодження майна за обтяжуючих обставин, спробі вчинення такого злочину та втручанні у роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин. Правоохоронці додали, що справа була передана до прокуратури для можливого висунення звинувачень.

У результаті розслідування було встановлено чотирьох підозрюваних, трьом з яких досі заборонено виїзд з країни.

31 грудня минулого року фінська телекомунікаційна компанія Elisa заявила про пошкодження кабельного з’єднання між Фінляндією та Естонією у Фінській затоці. Того ж дня фінська влада затримала судно, яке підозрювали у завданні шкоди підводній телекомунікаційній інфраструктурі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії висунули абсурдну версію обриву підводних кабелів у Балтійському морі
Підводні кабелі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Швеції визначили винного в обриві кабелів у Балтійському морі
Yi Peng 3
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія зірвала таємну операцію Путіна щодо підводних трубопроводів та кабелів у Атлантиці
човен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?