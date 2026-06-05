Поліція Фінляндії підозрює чотирьох осіб у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці

Фінська поліція, яка розслідує пошкодження двох підводних кабелів у Балтійському морі, повідомила 5 червня, що у скоєнні злочину підозрюються четверо осіб.

4 осіб підозрюють у пошкодженні підводних кабелів на Балтиці

Фінляндія 31 грудня затримала вантажне судно Fitburg, що прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні кабелів, які пролягають від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку.

У п’ятницю фінська поліція повідомила, що провела розслідування щодо ймовірного пошкодження майна за обтяжуючих обставин, спробі вчинення такого злочину та втручанні у роботу телекомунікацій за обтяжуючих обставин. Правоохоронці додали, що справа була передана до прокуратури для можливого висунення звинувачень.

У результаті розслідування було встановлено чотирьох підозрюваних, трьом з яких досі заборонено виїзд з країни.