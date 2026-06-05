Полиция Финляндии подозревает четырех человек в повреждении подводных кабелей на Балтике
Категория
Мир
Дата публикации

Полиция Финляндии подозревает четырех человек в повреждении подводных кабелей на Балтике

полиция
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Источник:  Reuters

Финская полиция, расследующая повреждение двух подводных кабелей в Балтийском море, сообщила 5 июня, что в совершении преступления подозреваются четыре человека.

Главные тезисы

  • Четыре человека подозреваются в повреждении подводных кабелей на Балтийском море по версии финской полиции.
  • Арестованное грузовое судно Fitburg из России в Израиль стало объектом подозрений в данном преступлении.

4 человека подозревают в повреждении подводных кабелей на Балтике

Финляндия 31 декабря задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении кабелей, пролегающих от Хельсинки в Эстонию через Финский залив.

В пятницу финская полиция сообщила, что провела расследование по вероятному повреждению имущества при отягчающих обстоятельствах, попытке совершения такого преступления и вмешательстве в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Правоохранители добавили, что дело было передано в прокуратуру для возможного предъявления обвинений.

В результате расследования были установлены четыре подозреваемых, троим из которых до сих пор запрещен выезд из страны.

31 декабря прошлого года финская телекоммуникационная компания Elisa заявила о повреждении кабельного соединения между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В тот же день финские власти задержали судно, подозреваемое в нанесении ущерба подводной телекоммуникационной инфраструктуре.

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