Полиция Финляндии подозревает четырех человек в повреждении подводных кабелей на Балтике

Финская полиция, расследующая повреждение двух подводных кабелей в Балтийском море, сообщила 5 июня, что в совершении преступления подозреваются четыре человека.
Главные тезисы
- Четыре человека подозреваются в повреждении подводных кабелей на Балтийском море по версии финской полиции.
- Арестованное грузовое судно Fitburg из России в Израиль стало объектом подозрений в данном преступлении.
4 человека подозревают в повреждении подводных кабелей на Балтике
Финляндия 31 декабря задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении кабелей, пролегающих от Хельсинки в Эстонию через Финский залив.
В пятницу финская полиция сообщила, что провела расследование по вероятному повреждению имущества при отягчающих обстоятельствах, попытке совершения такого преступления и вмешательстве в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Правоохранители добавили, что дело было передано в прокуратуру для возможного предъявления обвинений.
В результате расследования были установлены четыре подозреваемых, троим из которых до сих пор запрещен выезд из страны.
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