Полиция Финляндии подозревает четырех человек в повреждении подводных кабелей на Балтике

Финская полиция, расследующая повреждение двух подводных кабелей в Балтийском море, сообщила 5 июня, что в совершении преступления подозреваются четыре человека.

4 человека подозревают в повреждении подводных кабелей на Балтике

Финляндия 31 декабря задержала грузовое судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль, по подозрению в повреждении кабелей, пролегающих от Хельсинки в Эстонию через Финский залив.

В пятницу финская полиция сообщила, что провела расследование по вероятному повреждению имущества при отягчающих обстоятельствах, попытке совершения такого преступления и вмешательстве в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Правоохранители добавили, что дело было передано в прокуратуру для возможного предъявления обвинений.

В результате расследования были установлены четыре подозреваемых, троим из которых до сих пор запрещен выезд из страны.