"Флеш" підтвердив появу в армії РФ нового ударного БпЛА — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Флеш" підтвердив появу в армії РФ нового ударного БпЛА — відео

Новий ударний російський БпЛА - що про нього відомо
Джерело:  online.ua

Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов звернувся до українців з важливим попередженням. За його словами, на півдні країни зафіксовано появу нового серійного ударного БпЛА армії РФ.

Головні тези:

  • Експерт наголосив, що дальність його польоту сягає 100 кілометрів.
  • Ворог використовує дешеві реактивні БпЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ.

Новий ударний російський БпЛА — що про нього відомо

На півдні країни фіксуємо появу серійного нового ударного БПЛА противника.

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Радник міністра оборони України

За його словами, концепція цього БпЛА дуже проста — йдеться про дешевий і примітивний реактивний дрон.

“Флеш” також наголосив, що аналогове відео на частоті 3,3 ГГц, а дальність польоту сягає до сотні кілометрів.

Попри це, наразі зафіксовані атаки на відстані 30–40 км від лінії фронту.

Що стосується крейсерської швидкості, то тут йдеться про 260 км/год, з розгонами до 300 км/год.

Сергій Бескрестнов уточнив: бойова частина — приблизно 4–5 кг.

Прошу всіх звернути увагу на формат відео та фіксувати такі випадки. Також шукаємо цілий трофей для розуміння роботи систем наведення та керування. Противник намагається застосовувати дешеві реактивні БПЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ, — наголошує “Флеш”.

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