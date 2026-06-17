"Флеш" підтвердив появу в армії РФ нового ударного БпЛА — відео

Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов звернувся до українців з важливим попередженням. За його словами, на півдні країни зафіксовано появу нового серійного ударного БпЛА армії РФ.

Новий ударний російський БпЛА — що про нього відомо

На півдні країни фіксуємо появу серійного нового ударного БПЛА противника. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник міністра оборони України

За його словами, концепція цього БпЛА дуже проста — йдеться про дешевий і примітивний реактивний дрон.

“Флеш” також наголосив, що аналогове відео на частоті 3,3 ГГц, а дальність польоту сягає до сотні кілометрів. Поширити

Попри це, наразі зафіксовані атаки на відстані 30–40 км від лінії фронту.

Що стосується крейсерської швидкості, то тут йдеться про 260 км/год, з розгонами до 300 км/год.

Сергій Бескрестнов уточнив: бойова частина — приблизно 4–5 кг.