"Флеш" підтвердив появу в армії РФ нового ударного БпЛА — відео

Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов звернувся до українців з важливим попередженням. За його словами, на півдні країни зафіксовано появу нового серійного ударного БпЛА армії РФ.
Головні тези:
- Експерт наголосив, що дальність його польоту сягає 100 кілометрів.
- Ворог використовує дешеві реактивні БпЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ.
Новий ударний російський БпЛА — що про нього відомо
За його словами, концепція цього БпЛА дуже проста — йдеться про дешевий і примітивний реактивний дрон.
Попри це, наразі зафіксовані атаки на відстані 30–40 км від лінії фронту.
Що стосується крейсерської швидкості, то тут йдеться про 260 км/год, з розгонами до 300 км/год.
Сергій Бескрестнов уточнив: бойова частина — приблизно 4–5 кг.
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