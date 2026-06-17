Українські воїни вдарили по танкеру "тіньового флоту" РФ у Чорному морі
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни вдарили по танкеру "тіньового флоту" РФ у Чорному морі

Генштаб ЗСУ
Сили оборони “вполювали” ще один російський танкер

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що в акваторії Чорного моря під удар Сил оборони України потрапив ворожий танкер “тіньового флоту” FINA A (IMO 9283306). Що важливо розуміти, це судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

Головні тези:

  • Довжина ураженего танкера сягає 244,6 метра.
  • Також підтверджено атаку на одразу 2 мости на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Сили оборони “вполювали” ще один російський танкер

Українські воїни офіційно підтвердили успішне ураження ворожого судна, однак результати цього удару поки ще уточнюються.

Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж  — 62 002 одиниці, — наголошує Генштаб ЗСУ.

Окрім того, вказано, що Сили оборони завдавали влучних ударів по ціляї, які ворог використовує для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України.

Так, російські окупанти не змогли вберегти автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.

Ба більше, вказано, що на ТОТ Донеччини уражено командно-спостережний пункт та пункт управління армії РФ.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров'яковки та Кучерова Курської області (рф), — уточнює Генштаб ЗСУ.

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