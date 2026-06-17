Украинские воины ударили по танкеру "теневого флота" РФ в Черном море

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что в акватории Черного моря под удар Сил обороны Украины попал вражеский танкер "теневого флота" FINA A (IMO 9283306). Что важно понимать, это судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Силы обороны "охотились" на еще один российский танкер

Украинские воины официально подтвердили успешное поражение вражеского судна, однако результаты этого удара пока еще уточняются.

Танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах российской федерации в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тонаж — 62 002 единицы, — отмечает Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, что Силы обороны наносили меткие удары по целям, которые враг использует для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными частями юга Украины.

Так, российские оккупанты не смогли уберечь автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки, а также автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

Более того, указано, что на ВОТ Донетчины поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления армии РФ.