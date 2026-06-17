Украинские воины ударили по танкеру "теневого флота" РФ в Черном море
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ударили по танкеру "теневого флота" РФ в Черном море

Генштаб ВСУ
FINA A
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Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что в акватории Черного моря под удар Сил обороны Украины попал вражеский танкер "теневого флота" FINA A (IMO 9283306). Что важно понимать, это судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Главные тезисы

  • Длина пораженного танкера достигает 244,6 метра.
  • Также подтверждена атака на сразу 2 моста на временно оккупированной части Херсонщины.

Силы обороны "охотились" на еще один российский танкер

Украинские воины официально подтвердили успешное поражение вражеского судна, однако результаты этого удара пока еще уточняются.

Танкер использовался для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах российской федерации в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тонаж — 62 002 единицы, — отмечает Генштаб ВСУ.

Кроме того, указано, что Силы обороны наносили меткие удары по целям, которые враг использует для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными частями юга Украины.

Так, российские оккупанты не смогли уберечь автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки, а также автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

Более того, указано, что на ВОТ Донетчины поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления армии РФ.

Также нанесено поражение по пунктам управления БпЛА оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешек в Херсонской области, Малеевки в Днепропетровской области, а также Коровьяковки и Кучерова Курской области (рф), — уточняет Генштаб ВСУ.

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