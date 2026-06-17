"Флэш" подтвердил появление в армии РФ нового ударного БпЛА — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Флэш" подтвердил появление в армии РФ нового ударного БпЛА — видео

Новый ударный российский БпЛА – что о нем известно
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Источник:  online.ua

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов обратился к украинцам с важным предупреждением. По его словам, на юге страны зафиксировано появление нового серийного ударного БПЛА армии РФ.

Главные тезисы

  • Эксперт подчеркнул, что дальность его полета составляет 100 километров.
  • Враг использует дешевые реактивные БпЛА как контрмеру против зенитных дронов и МВГ.

Новый ударный российский БпЛА — что о нем известно

На юге страны фиксируем появление серийного нового ударного БпЛА противника.

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Советник министра обороны Украины

По его словам, концепция этого БпЛА очень простая — речь идет о дешевом и примитивном реактивном дроне.

"Флэш" также отметил, что аналоговое видео на частоте 3,3 ГГц, а дальность полета достигает сотни километров.

Несмотря на это, пока зафиксированы атаки на расстоянии 30–40 км от линии фронта.

Что касается крейсерской скорости, то речь идет о 260 км/ч, с разгонами до 300 км/ч.

Сергей Бескрестнов уточнил: боевая часть — примерно 4–5 кг.

Прошу всех обратить внимание на формат видео и фиксировать следующие случаи. Также ищем целый трофей для понимания работы систем наведения и управления. Противник пытается применять дешевые реактивные БПЛА как контрмеру против зенитных дронов и МВГ, — отмечает "Флэш".

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