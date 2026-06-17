"Флэш" подтвердил появление в армии РФ нового ударного БпЛА — видео

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов обратился к украинцам с важным предупреждением. По его словам, на юге страны зафиксировано появление нового серийного ударного БПЛА армии РФ.
Главные тезисы
- Эксперт подчеркнул, что дальность его полета составляет 100 километров.
- Враг использует дешевые реактивные БпЛА как контрмеру против зенитных дронов и МВГ.
Новый ударный российский БпЛА — что о нем известно
По его словам, концепция этого БпЛА очень простая — речь идет о дешевом и примитивном реактивном дроне.
"Флэш" также отметил, что аналоговое видео на частоте 3,3 ГГц, а дальность полета достигает сотни километров.
Несмотря на это, пока зафиксированы атаки на расстоянии 30–40 км от линии фронта.
Что касается крейсерской скорости, то речь идет о 260 км/ч, с разгонами до 300 км/ч.
Сергей Бескрестнов уточнил: боевая часть — примерно 4–5 кг.
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