Фон дер Ляєн повідомила про різкі зміни на світовій арені

За словами очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, різні країни світу готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як американський лідер Дональд Трамп оголосив загальні торговельні тарифи.

Про що попередила Фон дер Ляєн

Журналісти звертають увагу на те, що протягом останніх тижнів Урсула фон дер Ляєн активно проводила переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Філіппін, Канади, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Вказані країни наразі знаходяться у пошуках "сильних, надійних партнерів".

У дедалі непередбачуванішому глобальному середовищі країни шикуються в чергу, аби працювати з нами. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

Як зазначає політикиня, світовий порядок "зміщується глибше, ніж будь-коли з часу завершення холодної війни".

Що важливо розуміти, президент США заявив про запровадження взаємних тарифів 2 квітня — наклавши на ЄС 20% мита, а на більшість інших країн — базове мито у 10%.

У випадку з ЄС тариф у 10% досі діє, а також додаткові 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів.

За словами Фон дер Ляєн, попри дії Дональда Трампа — стабільність Європи не похитнулася.

Вона звернула увагу на те, що в умовах такого потрясіння зростає довіра до ЄС.