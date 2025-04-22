Фон дер Ляен сообщила о резких переменах на мировой арене
Категория
Экономика
Дата публикации

Фон дер Ляен сообщила о резких переменах на мировой арене

О чем предупредила Фон дер Ляен
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Источник:  Politico

По словам главы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, разные страны мира готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил общие торговые тарифы.

Главные тезисы

  • Урсула фон дер Ляен проводит активные переговоры со многими странами после решений Трампа.
  • Мировой порядок начал смещаться из-за начала глобальной торговой войны.

О чем предупредила Фон дер Ляен

Журналисты обращают внимание на то, что в последние недели Урсула фон дер Ляен активно проводила переговоры с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Указанные страны находятся в поисках "сильных, надежных партнеров".

Во все более непредсказуемой глобальной среде страны строятся в очередь, чтобы работать с нами.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

Как отмечает политик, мировой порядок "смещается глубже, чем когда-либо со времени завершения холодной войны".

Что важно понимать, президент США заявил о введении взаимных тарифов 2 апреля — наложив на ЕС 20% пошлины, а на большинство других стран — базовую пошлину в 10%.

В случае с ЕС тариф в 10% до сих пор действует, а также дополнительные 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей.

По словам Фон дер Ляен, несмотря на действия Дональда Трампа, стабильность Европы не пошатнулась.

Она обратила внимание на то, что в условиях такого потрясения растет доверие к ЕС.

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