Фон дер Ляен сообщила о резких переменах на мировой арене

По словам главы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, разные страны мира готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил общие торговые тарифы.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен проводит активные переговоры со многими странами после решений Трампа.
- Мировой порядок начал смещаться из-за начала глобальной торговой войны.
О чем предупредила Фон дер Ляен
Журналисты обращают внимание на то, что в последние недели Урсула фон дер Ляен активно проводила переговоры с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Указанные страны находятся в поисках "сильных, надежных партнеров".
Как отмечает политик, мировой порядок "смещается глубже, чем когда-либо со времени завершения холодной войны".
Что важно понимать, президент США заявил о введении взаимных тарифов 2 апреля — наложив на ЕС 20% пошлины, а на большинство других стран — базовую пошлину в 10%.
В случае с ЕС тариф в 10% до сих пор действует, а также дополнительные 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей.
По словам Фон дер Ляен, несмотря на действия Дональда Трампа, стабильность Европы не пошатнулась.
Она обратила внимание на то, что в условиях такого потрясения растет доверие к ЕС.
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