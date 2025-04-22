Фон дер Ляен сообщила о резких переменах на мировой арене

По словам главы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, разные страны мира готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил общие торговые тарифы.

О чем предупредила Фон дер Ляен

Журналисты обращают внимание на то, что в последние недели Урсула фон дер Ляен активно проводила переговоры с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Указанные страны находятся в поисках "сильных, надежных партнеров".

Во все более непредсказуемой глобальной среде страны строятся в очередь, чтобы работать с нами. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

Как отмечает политик, мировой порядок "смещается глубже, чем когда-либо со времени завершения холодной войны".

Что важно понимать, президент США заявил о введении взаимных тарифов 2 апреля — наложив на ЕС 20% пошлины, а на большинство других стран — базовую пошлину в 10%.

В случае с ЕС тариф в 10% до сих пор действует, а также дополнительные 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей.

По словам Фон дер Ляен, несмотря на действия Дональда Трампа, стабильность Европы не пошатнулась.

Она обратила внимание на то, что в условиях такого потрясения растет доверие к ЕС.