Фон дер Ляєн представить екстрений план переозброєння Європи

Єврокомісія представить екстрений план переозброєння ЄС

Про це у Брюсселі під час підходу до преси заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Я інтенсивно готую Європейську раду, разом з президентом (Євроради — ред.) Коштою. Завтра я листом проінформую країни-члени про план переозброєння Європи. Нам потрібен масований сплеск у витратах на оборону, без жодних питань. Ми хочемо тривалого миру, але тривалий мир може бути побудований лише на силі. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Фон дер Ляєн зазначила, що сила починається зі зміцнення самої Європи. Це і є метою плану, який вона представить країнам-членам ЄС завтра.