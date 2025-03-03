Фон дер Ляєн представить екстрений план переозброєння Європи

Європейська комісія має намір вже 4 березня представити країнам-членам ЄС план переозброєння Європи.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляєн представить країнам-членам ЄС план переозброєння Європи вже 4 березня.
- Потрібен масований сплеск у витратах на оборону для побудови тривалого миру, за словами президентки Європейської комісії.
- Сила починається зі зміцнення самої Європи — головна мета плану переозброєння, який презентується країнам-членам ЄС.
Єврокомісія представить екстрений план переозброєння ЄС
Про це у Брюсселі під час підходу до преси заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн зазначила, що сила починається зі зміцнення самої Європи. Це і є метою плану, який вона представить країнам-членам ЄС завтра.
Нагадаємо, 6 березня в Брюсселі відбудеться зустріч Спеціальної Європейської ради, під час якої глави держав та урядів країн ЄС концентруватимуть увагу на двох головних питаннях — на продовженні військової допомоги для України та на зміцненні оборонних спроможностей Європи.
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