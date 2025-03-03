Фон дер Ляєн представить екстрений план переозброєння Європи
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Світ
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Фон дер Ляєн представить екстрений план переозброєння Європи

Ляєн
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Джерело:  Укрінформ

Європейська комісія має намір вже 4 березня представити країнам-членам ЄС план переозброєння Європи.

Головні тези:

  • Урсула фон дер Ляєн представить країнам-членам ЄС план переозброєння Європи вже 4 березня.
  • Потрібен масований сплеск у витратах на оборону для побудови тривалого миру, за словами президентки Європейської комісії.
  • Сила починається зі зміцнення самої Європи — головна мета плану переозброєння, який презентується країнам-членам ЄС.

Єврокомісія представить екстрений план переозброєння ЄС

Про це у Брюсселі під час підходу до преси заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Я інтенсивно готую Європейську раду, разом з президентом (Євроради — ред.) Коштою. Завтра я листом проінформую країни-члени про план переозброєння Європи. Нам потрібен масований сплеск у витратах на оборону, без жодних питань. Ми хочемо тривалого миру, але тривалий мир може бути побудований лише на силі.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Фон дер Ляєн зазначила, що сила починається зі зміцнення самої Європи. Це і є метою плану, який вона представить країнам-членам ЄС завтра.

Нагадаємо, 6 березня в Брюсселі відбудеться зустріч Спеціальної Європейської ради, під час якої глави держав та урядів країн ЄС концентруватимуть увагу на двох головних питаннях — на продовженні військової допомоги для України та на зміцненні оборонних спроможностей Європи.

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