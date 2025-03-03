Фон дер Ляен представит экстренный план перевооружения Европы

Европейская комиссия намерена уже 4 марта представить странам-членам ЕС план перевооружения Европы.
Главные тезисы
- Президентка Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляен, представит странам-членам ЕС план перевооружения Европы 4 марта.
- План перевооружения направлен на укрепление оборонных способностей Европы с целью построения продолжительного мира.
- Встреча Специального Европейского совета 6 марта обсудит вопросы продолжения военной помощи для Украины и укрепления оборонных возможностей Европы.
Еврокомиссия представит экстренный план перевооружения ЕС
Об этом в Брюсселе во время подхода к прессе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Фон дер Ляен отметила, что сила начинается с укрепления самой Европы. Это и есть цель плана, который она представит странам-членам ЕС завтра.
Напомним, 6 марта в Брюсселе состоится встреча Специального Европейского совета, в ходе которой главы государств и правительств стран ЕС будут концентрировать внимание на двух главных вопросах — на продолжении военной помощи для Украины и укреплении оборонных способностей Европы.
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