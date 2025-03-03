Фон дер Ляен представит экстренный план перевооружения Европы

Еврокомиссия представит экстренный план перевооружения ЕС

Об этом в Брюсселе во время подхода к прессе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Я интенсивно готовлю Европейский совет вместе с президентом (Евроради — ред.) ценой. Завтра я письмом проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы. Нам нужен массированный всплеск в расходах на оборону, без вопросов. Мы хотим продолжительного мира, но продолжительный мир может быть построен только на силе. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Фон дер Ляен отметила, что сила начинается с укрепления самой Европы. Это и есть цель плана, который она представит странам-членам ЕС завтра.