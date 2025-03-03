Фон дер Ляен представит экстренный план перевооружения Европы
Категория
Мир
Дата публикации

Фон дер Ляен представит экстренный план перевооружения Европы

Ляен
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Источник:  Укринформ

Европейская комиссия намерена уже 4 марта представить странам-членам ЕС план перевооружения Европы.

Главные тезисы

  • Президентка Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляен, представит странам-членам ЕС план перевооружения Европы 4 марта.
  • План перевооружения направлен на укрепление оборонных способностей Европы с целью построения продолжительного мира.
  • Встреча Специального Европейского совета 6 марта обсудит вопросы продолжения военной помощи для Украины и укрепления оборонных возможностей Европы.

Еврокомиссия представит экстренный план перевооружения ЕС

Об этом в Брюсселе во время подхода к прессе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Я интенсивно готовлю Европейский совет вместе с президентом (Евроради — ред.) ценой. Завтра я письмом проинформирую страны-члены о плане перевооружения Европы. Нам нужен массированный всплеск в расходах на оборону, без вопросов. Мы хотим продолжительного мира, но продолжительный мир может быть построен только на силе.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Фон дер Ляен отметила, что сила начинается с укрепления самой Европы. Это и есть цель плана, который она представит странам-членам ЕС завтра.

Напомним, 6 марта в Брюсселе состоится встреча Специального Европейского совета, в ходе которой главы государств и правительств стран ЕС будут концентрировать внимание на двух главных вопросах — на продолжении военной помощи для Украины и укреплении оборонных способностей Европы.

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