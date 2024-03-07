Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про підтримку України

Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.
ЄС у наступні п’ять років має сформувати Оборонний союз
Протягом наступних п’яти років євроінституції мають сформувати справжній оборонний союз, оскільки зміцнення безпеки ЄС є невідкладним завданням.
Про це у Бухаресті під час виступу на конференції Європейської народної партії (ЄНП) із визначення ключових кандидатів на майбутніх європейських виборах заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Як Європа готується до захисту свої територій
Вона висловила переконання, що Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.
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