Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про підтримку України
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Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про підтримку України

Фон дер Ляєн
Джерело:  Укрінформ

Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.

ЄС у наступні п’ять років має сформувати Оборонний союз

Протягом наступних п’яти років євроінституції мають сформувати справжній оборонний союз, оскільки зміцнення безпеки ЄС є невідкладним завданням.

Про це у Бухаресті під час виступу на конференції Європейської народної партії (ЄНП) із визначення ключових кандидатів на майбутніх європейських виборах заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Безпека для Європи означає, що ми маємо робити більше для нашої власної оборони. Наша наступна мета є дуже чіткою: ми маємо надати турбоприскорення для наших промислових спроможностей протягом наступних п’яти років. У центрі цього має бути один простий принцип — Європа має витрачати більше... Це допоможе нам відповісти на термінову необхідність відновити, поповнити і модернізувати збройні сили країн-членів та продовжувати підтримку України.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

президентка Європейської комісії

Як Європа готується до захисту свої територій

Вона висловила переконання, що Європа має докласти зусиль, щоб розвинути та налагодити виробництво наступного покоління оперативних оборонних спроможностей, які дозволять досягати перемоги у будь-якій битві.

ЄНП є партією, яка виступає за Європу, яка може захистити себе. І ми будемо тією партією, яка досягатиме результатів у (формуванні) оборонного союзу. Ця мета потребує неподільної уваги, саме тому нам необхідно мати єврокомісара з оборони для наступного мандату (Єврокомісії — ред.). Такою є наша мета, мета ЄНП, — зазначила президентка Єврокомісії.

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