Фон дер Ляен сделала громкое заявление о поддержке Украины

Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных возможностей, позволяющих добиваться победы в любой битве.
ЕС в следующие пять лет должен сформировать Оборонный союз
В течение следующих пяти лет евроинституции должны сформировать настоящий оборонный союз, поскольку укрепление безопасности ЕС является неотложной задачей.
Об этом в Бухаресте во время выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) по определению ключевых кандидатов на предстоящих европейских выборах заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
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Она убеждена, что Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных способностей, которые позволят добиваться победы в любой битве.
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