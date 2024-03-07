Фон дер Ляен сделала громкое заявление о поддержке Украины

ЕС в следующие пять лет должен сформировать Оборонный союз

В течение следующих пяти лет евроинституции должны сформировать настоящий оборонный союз, поскольку укрепление безопасности ЕС является неотложной задачей.

Об этом в Бухаресте во время выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) по определению ключевых кандидатов на предстоящих европейских выборах заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Безопасность для Европы означает, что мы должны делать больше для нашей обороны. Наша следующая цель очень четкая: мы должны предоставить турбоускорение для наших промышленных возможностей в течение следующих пяти лет. В этом центре должен быть один простой принцип — Европа должна тратить больше... Это поможет нам ответить на срочную необходимость восстановить, пополнить и модернизировать вооруженные силы стран-членов и продолжать поддержку Украины. Урсула фон дер Ляен президент Европейской комиссии

Как Европа готовится к защите своих территорий

Она убеждена, что Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных способностей, которые позволят добиваться победы в любой битве.