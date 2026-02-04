Фонд підтримки України отримає 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Міжнародний депозитарій Euroclear оприлюднив фінансові результати за 2025 рік, згідно з якими Україна отримає черговий транш відсоткових доходів від заморожених активів РФ у 1,4 млрд євро.
Головні тези:
- Україна отримає 1,4 млрд євро від заблокованих активів РФ через Euroclear у 2026 році.
- Фінансові результати компанії показали зниження доходів від російських активів та витрати на блокування платежів.
ЄС надасть Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
Про це йдеться в офіційному звіті Euroclear від 4 лютого 2026 року.
Компанія сформувала для Європейської комісії загальний платіж на 3,3 млрд євро для підтримки України.
Із цієї суми €1,6 млрд сплатили влітку 2025 року, ще 1,4 млрд євро очікують до перерахування на початку 2026-го.
У звіті зазначається, що санкції проти Росії та відповідні дії Москви призвели до втрати 34 млн євро доходу. Крім того, Euroclear витратив понад 100 млн євро на блокування платежів, управління активами та юридичний захист.
Для покриття можливих ризиків компанія створила резерв у розмірі 342 млн євро. Загальні витрати, пов’язані з виконанням санкцій і захистом від ризиків, становили близько 455 млн євро. Станом на кінець 2025 року баланс Euroclear Bank сягнув 222 млрд євро, з яких 195 млрд євро — заморожені російські активи.
