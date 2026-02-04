Фонд підтримки України отримає 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Міжнародний депозитарій Euroclear оприлюднив фінансові результати за 2025 рік, згідно з якими Україна отримає черговий транш відсоткових доходів від заморожених активів РФ у 1,4 млрд євро.

ЄС надасть Україні 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Про це йдеться в офіційному звіті Euroclear від 4 лютого 2026 року.

У 2025 році Euroclear отримав 5 млрд євро доходу від заблокованих російських активів — це на 26% менше, ніж роком раніше. Причина — зниження процентних ставок. Поширити

Компанія сформувала для Європейської комісії загальний платіж на 3,3 млрд євро для підтримки України.

Із цієї суми €1,6 млрд сплатили влітку 2025 року, ще 1,4 млрд євро очікують до перерахування на початку 2026-го.

У звіті зазначається, що санкції проти Росії та відповідні дії Москви призвели до втрати 34 млн євро доходу. Крім того, Euroclear витратив понад 100 млн євро на блокування платежів, управління активами та юридичний захист.