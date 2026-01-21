Путін нахабно пропонує заплатити за участь РФ у Раді миру замороженими активами

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін хоче доєднатися до Ради миру Трампа і заплатити членський внесок у 1 млрд дол з заморожених у США активів Росії.

Путін хоче розрахуватися замороженими активами РФ за місце у Раді миру Трампа

Про це російський диктатор повідомив під час наради з Радбезом РФ.

Так, Путін заявив, що отримав особисте звернення Трампа із запрошенням до Ради миру та подякував йому за це. Він доручив МЗС вивчити пропозицію щодо Ради миру та проконсультуватися з партнерами, і після цього РФ дасть відповідь.

РФ готова направити 1 млрд дол до Ради миру з заморожених у США російських коштів, — нахабно зазначив диктатор.

Також, за словами Путіна, РФ обговорює зі США використання заморожених активів РФ на відновлення територій у зоні “СВО”.