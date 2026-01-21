Путин нагло предлагает заплатить за участие РФ в Совете мира замороженными активами

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин хочет присоединиться к Совету мира Трампа и заплатить членский взнос в 1 млрд долл. из замороженных в США активов России.

Путин хочет рассчитаться замороженными активами РФ за место в Совете мира Трампа

Об этом российский диктатор сообщил во время совещания с Совбезом РФ.

Так, Путин заявил, что получил личное обращение Трампа с приглашением в Совет мира и поблагодарил его за это. Он поручил МИД изучить предложение Совета мира и проконсультироваться с партнерами, и после этого РФ ответит.

РФ готова направить 1 млрд долл. в Совет мира по замороженным в США российским средствам, — нагло отметил диктатор.

Также, по словам Путина, РФ обсуждает с США использование замороженных активов РФ на восстановление территорий в зоне СВО.