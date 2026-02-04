Фонд поддержки Украины получит 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов РФ
Фонд поддержки Украины получит 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Международный депозитарий Euroclear обнародовал финансовые результаты за 2025 год, согласно которым Украина получит очередной транш процентных доходов от замороженных активов РФ в 1,4 млрд. евро.

  • Украина получит 1,4 млрд евро от замороженных активов РФ через Euroclear в 2026 году.
  • Финансовые результаты Euroclear за 2025 год показали снижение доходов от российских активов из-за снижения процентных ставок.

ЕС предоставит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Об этом идет речь в официальном отчете Euroclear от 4 февраля 2026 года.

В 2025 году Euroclear получил 5 млрд евро дохода от заблокированных российских активов — это на 26% меньше, чем годом ранее. Причина — снижение процентных ставок.

Компания сформировала для Европейской комиссии общий платеж в 3,3 млрд евро для поддержки Украины.

Из этой суммы €1,6 млрд уплатили летом 2025 года, еще 1,4 млрд евро ожидают перечисления в начале 2026-го.

В отчете отмечается, что санкции против России и ответные действия Москвы привели к потере 34 млн евро дохода. Кроме того, Euroclear потратил более 100 млн евро на блокировку платежей, управление активами и юридическую защиту.

Для покрытия возможных рисков компания создала резерв в размере 342 млн. евро. Общие расходы, связанные с исполнением санкций и защитой от рисков, составили около 455 млн евро. По состоянию на конец 2025 года баланс Euroclear Bank составил 222 млрд евро, из которых 195 млрд евро — замороженные российские активы.

