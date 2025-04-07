Франція визначила підтримку України державним пріоритетом
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Франція визначила підтримку України державним пріоритетом

Франція
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Джерело:  online.ua

Франція офіційно визначила підтримку України як пріоритет у міжнародному партнерстві. Такі стратегічні орієнтири були затверджені Президентською радою.

Головні тези:

  • Франція офіційно визначила підтримку України як державний пріоритет у міжнародному партнерстві.
  • Стратегічні орієнтири, затверджені Президентською радою, відзначають важливість міцних міжнародних партнерств, спрямованих на стабільність світу.
  • Головний акцент у партнерстві Франції з Україною полягає у солідарності перед кризами та розв'язанні великих викликів нашої планети.

Україна є для Франції пріоритетом у міжнародному партнерстві

Єлисейський палац оприлюднив підсумки рішень президентської ради з міжнародного партнерства.

Геополітичний контекст, позначений поверненням війни біля наших кордонів і загостренням міжнародних відносин, підкреслює важливість міцних міжнародних партнерств, які відповідають нашим цінностям і інтересам і сприяють стабільності цього світу, — йдеться в заяві президентської канцелярії.

В офісі французького лідера зазначили, що "у той час, як основні партнери відходять, Франція зі своїми європейськими союзниками й надалі матиме сильний голос на міжнародній арені".

Наш порядок денний — суверенітет нашої країни та наших партнерів.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Президентська рада з міжнародного партнерства пояснює, що міжнародне партнерство країни базується на політиці:

  • солідарності, особливо перед обличчям криз,

  • інвестиції перед лицем головних викликів нашої планети,

  • альянсів, поєднуючи дипломатичні та економічні інтереси Франції та інтереси її партнерів.

Також вказується, що перегляд цієї політики було ініційовано Президентською Радою розвитку в травні 2023 року. Проте два роки потому, зіткнувшись "з новою геополітичною ситуацією", відомство "має на меті стабільно запровадити цю зміну парадигми".

Він встановлює наступні стратегічні орієнтири, які були предметом консультацій з громадянським суспільством і бізнесом, і які будуть реалізовані до червня компетентним міжміністерським комітетом під керівництвом прем'єр-міністра з метою застосування всіма операторами, інструментами та органами, до складу яких входить Франція.

Зазначається, що у контексті безпрецедентного збільшення криз і відходу основних партнерів Франція висловлює свою солідарність із найбільш уразливими країнами та населенням, ефективно зосереджуючи свої зусилля "там, де потреби є найважливішими та найнагальнішими, щоб зробити внесок у стабільність у світі".

Завдяки величезній підтримці, якої вона потребує, і прямій загрозі, яка тяжіє над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом

Також зазначається, що пріоритетні цілі, які формують основу для дій і впливу міжнародного партнерства Франції — мають бути "реалізовані всіма нашими інструментами".

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