Франція визначила підтримку України державним пріоритетом

Франція офіційно визначила підтримку України як пріоритет у міжнародному партнерстві. Такі стратегічні орієнтири були затверджені Президентською радою.

Україна є для Франції пріоритетом у міжнародному партнерстві

Єлисейський палац оприлюднив підсумки рішень президентської ради з міжнародного партнерства.

Геополітичний контекст, позначений поверненням війни біля наших кордонів і загостренням міжнародних відносин, підкреслює важливість міцних міжнародних партнерств, які відповідають нашим цінностям і інтересам і сприяють стабільності цього світу, — йдеться в заяві президентської канцелярії. Поширити

В офісі французького лідера зазначили, що "у той час, як основні партнери відходять, Франція зі своїми європейськими союзниками й надалі матиме сильний голос на міжнародній арені".

Наш порядок денний — суверенітет нашої країни та наших партнерів. Еммануель Макрон Президент Франції

Президентська рада з міжнародного партнерства пояснює, що міжнародне партнерство країни базується на політиці:

солідарності, особливо перед обличчям криз,

інвестиції перед лицем головних викликів нашої планети,

альянсів, поєднуючи дипломатичні та економічні інтереси Франції та інтереси її партнерів.

Також вказується, що перегляд цієї політики було ініційовано Президентською Радою розвитку в травні 2023 року. Проте два роки потому, зіткнувшись "з новою геополітичною ситуацією", відомство "має на меті стабільно запровадити цю зміну парадигми".

Він встановлює наступні стратегічні орієнтири, які були предметом консультацій з громадянським суспільством і бізнесом, і які будуть реалізовані до червня компетентним міжміністерським комітетом під керівництвом прем'єр-міністра з метою застосування всіма операторами, інструментами та органами, до складу яких входить Франція.

Зазначається, що у контексті безпрецедентного збільшення криз і відходу основних партнерів Франція висловлює свою солідарність із найбільш уразливими країнами та населенням, ефективно зосереджуючи свої зусилля "там, де потреби є найважливішими та найнагальнішими, щоб зробити внесок у стабільність у світі".

Завдяки величезній підтримці, якої вона потребує, і прямій загрозі, яка тяжіє над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом

Також зазначається, що пріоритетні цілі, які формують основу для дій і впливу міжнародного партнерства Франції — мають бути "реалізовані всіма нашими інструментами".