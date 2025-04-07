Франция определила поддержку Украины государственным приоритетом
Категория
Политика
Дата публикации

Франция определила поддержку Украины государственным приоритетом

Франция
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Источник:  online.ua

Франция официально определила поддержку Украины как приоритет в международном партнерстве. Такие стратегические ориентиры были утверждены Президентским советом.

Главные тезисы

  • Франция назвала поддержку Украины важным государственным приоритетом в рамках международного партнерства.
  • Стратегические ориентиры, утвержденные Президентским советом, подчеркивают необходимость крепких международных альянсов для обеспечения стабильности мира.
  • Главный акцент в сотрудничестве Франции с Украиной лежит на солидарности в решении глобальных вызовов и кризисов.

Украина является для Франции приоритетом в международном партнерстве

Елисейский дворец обнародовал итоги решений президентского совета по международному партнерству.

Геополитический контекст, обозначенный возвращением войны у наших границ и обострением международных отношений, подчеркивает важность крепких международных партнерств, отвечающих нашим ценностям и интересам и способствующих стабильности этого мира, говорится в заявлении президентской канцелярии.

В офисе французского лидера отметили, что "в то время как основные партнеры уходят, Франция со своими европейскими союзниками и дальше будет иметь сильный голос на международной арене".

Наша повестка дня — суверенитет нашей страны и наших партнеров.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Президентский совет по международному партнерству объясняет, что международное партнерство страны базируется на политике:

  • солидарности, особенно перед лицом кризисов,

  • инвестиции перед лицом главных вызовов нашей планеты,

  • альянсов, объединяя дипломатические и экономические интересы Франции и интересы ее партнеров.

Также указывается, что пересмотр этой политики был инициирован Президентским Советом развития в мае 2023 года. Однако два года спустя, столкнувшись "с новой геополитической ситуацией", ведомство "преследует цель стабильно ввести это изменение парадигмы".

Он устанавливает следующие стратегические ориентиры, являющиеся предметом консультаций с гражданским обществом и бизнесом, и которые будут реализованы до июня компетентным межминистерским комитетом под руководством премьер-министра с целью применения всеми операторами, инструментами и органами, в состав которых входит Франция.

Отмечается, что в контексте беспрецедентного увеличения кризисов и ухода основных партнеров Франция выражает свою солидарность с наиболее уязвимыми странами и населением, эффективно сосредотачивая свои усилия "там, где потребности являются важнейшими и насущными, чтобы внести вклад в стабильность в мире".

Благодаря огромной поддержке, в которой она нуждается, и прямой угрозе, тяготеющей над Европой, Франция подтверждает, что Украина считается приоритетом

Также отмечается, что приоритетные цели, формирующие основу для действий и влияния международного партнерства Франции, должны быть "реализованы всеми нашими инструментами".

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