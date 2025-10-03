Французький журналіст Лаллікан загинув під Дружківкою внаслідок атаки дрона РФ

Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних. На Донеччині від удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.
Головні тези:
- Французький журналіст Антоні Лаллікан загинув під Дружківкою внаслідок атаки російського дрона.
- Росія порушила норми міжнародного гуманітарного права, вбивши журналіста, який мав виділену позначку PRESS на бронежилеті.
Росіяни вбили дроном французького журналіста Лаллікана
Про це повідомляє 4 окрема важка механізована бригада.
Росіяни завдали прицільного удару FPV-дроном рано вранці у п'ятницю, 3 жовтня. Разом з Антоні Лалліканом на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний.
Бійці 4 бригади наголосили, що обидва журналісти були у засобах індивідуального захисту, а на їх бронежилетах був напис "PRESS".
На загибель журналіста вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що з глибоким сумом дізнався про його загибель від удару російських дронів.
Слова співчуття висловив і голова МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що росіяни вдарили по ньому з БпЛА, попри чітке візуальне маркування "PRESS" на його жилеті.
Вперше документувати агресію Росії в Україні Лаллікан приїхав у березні 2022 року, зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. З того часу він неодноразово повертався сюди, розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини.
Фоторепортер мав військову акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.
Антоні Лаллікан став уже третім французьким журналістом, вбитим Росією під час повномасштабної війни в Україні.
