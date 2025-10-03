Французький журналіст Лаллікан загинув під Дружківкою внаслідок атаки дрона РФ

Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних. На Донеччині від удару дрона загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.

Росіяни вбили дроном французького журналіста Лаллікана

Про це повідомляє 4 окрема важка механізована бригада.

Росіяни завдали прицільного удару FPV-дроном рано вранці у п'ятницю, 3 жовтня. Разом з Антоні Лалліканом на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний.

Бійці 4 бригади наголосили, що обидва журналісти були у засобах індивідуального захисту, а на їх бронежилетах був напис "PRESS".

Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії. Поширити

На загибель журналіста вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що з глибоким сумом дізнався про його загибель від удару російських дронів.

Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни. Еммануель Макрон Президент Франції

Слова співчуття висловив і голова МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що росіяни вдарили по ньому з БпЛА, попри чітке візуальне маркування "PRESS" на його жилеті.

Росія продовжує навмисно переслідувати журналістів, що є жахливим злочином та порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності. Поширити

Вперше документувати агресію Росії в Україні Лаллікан приїхав у березні 2022 року, зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. З того часу він неодноразово повертався сюди, розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини.

Фоторепортер мав військову акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

Антоні Лаллікан став уже третім французьким журналістом, вбитим Росією під час повномасштабної війни в Україні.