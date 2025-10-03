Французский журналист Лалликан погиб под Дружковкой в результате атаки дрона РФ

Россия продолжает целенаправленно бить по гражданским. В Донецкой области от удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан.

Россияне убили дроном французского журналиста Лаликана

Об этом сообщает 4 отдельная тяжелая механизированная бригада.

Россияне нанесли прицельный удар FPV-дроном рано утром в пятницу, 3 октября. Вместе с Антони Лаликаном на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко. Он получил ранение, сейчас его состояние стабильное.

Бойцы 4 бригады подчеркнули, что оба журналиста находились в средствах индивидуальной защиты, а на их бронежилетах была надпись "PRESS".

Враг в очередной раз цинично нарушил нормы Международного гуманитарного права. Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии. Поделиться

На гибель журналиста уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что с глубокой грустью узнал о его гибели от удара русских дронов.

Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны. Эммануэль Макрон Президент Франции

Слово соболезнования выразил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что россияне ударили по нему из БпЛА, несмотря на четкую визуальную маркировку "PRESS" на его жилете.

Россия продолжает намеренно преследовать журналистов, что является ужасающим преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности. Поделиться

Впервые документировать агрессию России в Украине Лалликан приехал в марте 2022 года, отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко. С тех пор он неоднократно возвращался сюда, начав долгосрочный проект о жизни жителей Донбасса.

Фоторепортер имел военную аккредитацию от агентства Hans Lucas, сотрудничающего с известными французскими медиа.

Антони Лалликан стал третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабной войны в Украине.