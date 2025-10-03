Французский журналист Лалликан погиб под Дружковкой в результате атаки дрона РФ

Россия продолжает целенаправленно бить по гражданским. В Донецкой области от удара дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан.
Об этом сообщает 4 отдельная тяжелая механизированная бригада.
Россияне нанесли прицельный удар FPV-дроном рано утром в пятницу, 3 октября. Вместе с Антони Лаликаном на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко. Он получил ранение, сейчас его состояние стабильное.
Бойцы 4 бригады подчеркнули, что оба журналиста находились в средствах индивидуальной защиты, а на их бронежилетах была надпись "PRESS".
На гибель журналиста уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что с глубокой грустью узнал о его гибели от удара русских дронов.
Слово соболезнования выразил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что россияне ударили по нему из БпЛА, несмотря на четкую визуальную маркировку "PRESS" на его жилете.
Впервые документировать агрессию России в Украине Лалликан приехал в марте 2022 года, отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко. С тех пор он неоднократно возвращался сюда, начав долгосрочный проект о жизни жителей Донбасса.
Фоторепортер имел военную аккредитацию от агентства Hans Lucas, сотрудничающего с известными французскими медиа.
Антони Лалликан стал третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабной войны в Украине.
