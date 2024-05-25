G7 готова ухвалити фінальне рішення щодо допомоги ЗСУ
Категорія
Економіка
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G7 готова ухвалити фінальне рішення щодо допомоги ЗСУ

G7
Джерело:  Euractiv

Згідно з даними видання Euractiv, уже 25 травня міністри фінансів Групи семи узгодять широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для України.

G7 нарешті змогла домовитися про масштабну допомогу для Києва

Що важливо розуміти, це рішення дасть зелене світло потенційної угоди між лідерами “Великої сімки”.

Учасником зустрічі “Групи семи” також буде глава Мінфіну України Сергій Марченко.

Згідно з даними журналістів, для ухвалення будь-якої детальної угоди буде потрібна згодалідерів G7, які зустрінуться наступного місяця в Апулії, однак також є інформація про те, що угода "в принципі" може бути досягнута уже 25 травня.

Ми повинні досягти принципової декларації, яка б засвідчила загальну згоду країн G7 на використання доходів від російських активів для фінансування України, — заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Він також пояснив, що учасники зустрічі мають на меті "досягти принципової політичної згоди, а не готового рішення".

Справа розпорядження замороженими активами РФ йде у вірному напрямку

За словами комісара з питань економіки Європейського Союзу Паоло Джентілоні, наразі він бачить оптимістичні сигнали у цьому питанні.

Він також додав, що під час переговорів помітна "позитивна конвергенція" щодо концепції використання прибутків від заморожених російських активів.

Попри це, залишається "багато деталей, які ще належить з'ясувати", Джентілоні сказав, що обговорення "можуть призвести до угоди" на саміті G7 в Апулії 13-15 червня.

Окрім того, комісар наголосив, що він і його колеги розглядають "основу для рішення для саміту в середині червня".

Нещодавно журналісти також дізналися, що угорський лідер може заблокувати рішення щодо України на рівні ЄС.

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