Согласно данным издания Euractiv, уже 25 мая министры финансов Группы семи согласуют широкий план использования процентов от замороженных российских активов для Украины.

G7 наконец-то смогла договориться о масштабной помощи для Киева

Что важно понимать, это решение даст зеленый свет потенциальному соглашению между лидерами “Большой семерки”.

Участником встречи "Группы семи" также будет глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Согласно данным журналистов, для принятия какого-либо детального соглашения потребуется согласие лидеров G7, которые встретятся в следующем месяце в Апулии, однако также есть информация о том, что соглашение "в принципе" может быть достигнуто уже 25 мая.

Мы должны достичь принципиальной декларации, подтверждающей общее согласие стран G7 на использование доходов от российских активов для финансирования Украины, — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер. Поделиться

Он также подтвердил, что участники встречи преследуют цель "достичь принципиального политического согласия, а не готового решения".

Дело распоряжения замороженными активами РФ движется в верном направлении

По словам комиссара по экономике Европейского Союза Паоло Джентилони, сейчас он видит оптимистичные сигналы в этом вопросе.

Он также добавил, что в ходе переговоров заметна "положительная конвергенция" по поводу концепции использования доходов от замороженных российских активов.

Несмотря на это, остается "много деталей, которые еще предстоит выяснить", Джентилони сказал, что обсуждение "могут привести к соглашению" на саммите G7 в Апулии 13-15 июня.

Кроме того, комиссар подчеркнул, что он и его коллеги рассматривают "основу решения для саммита в середине июня".