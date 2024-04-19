G7 розробила новий план допомоги Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

G7 розробила новий план допомоги Україні

G7

“Група семи” змогла визначити "конкретні кроки" для допомоги Україні у війні проти Росії.

Україна продовжує залишатися у центрі уваги міжнародної спільноти

Про це повідомив шеф української дипломатії Дмитро Кулеба.

Він звернув увагу на те, що західні союзники насправді мають можливість "якнайшвидше" надати нашій країні всі необхідні ресурси, щоб "врятувати Європу від більшої війни".

Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України

Що важливо розуміти, український дипломат прибув в Італію для участі в переговорах з країн із "Групи семи".

Одна із ключових тем — надання Києву систем ППО.

Окрім того, наголошується, що очільник МЗС України на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.

Нідерланди пропонують сценарій забезпечення України ППО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звертає увагу на те, що одні лише добрі слова не захистять Україну від повітряних атак злочинної армії РФ.

За словами політики, його країна, а також Данія та Чехія розглянуть варіант приєднатись до ініціативи Німеччини з пошуку додаткових систем ППО для України.

Щодня під обстріл потрапляють житлові будинки, школи, інфраструктура. І це робить життя людей, які там живуть, все важчим і важчим. На додачу до цього, українці все частіше страждають від обстрілів касетними бомбами, які запускаються з-за лінії фронту, — підкреслив прем’єр-міністр Нідерландів.

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