G7 разработала новый план помощи Украине

"Группа семи" смогла определить "конкретные шаги" для помощи Украине в войне против России.
Украина продолжает оставаться в центре внимания международного сообщества
Об этом сообщил шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
Он обратил внимание на то, что у западных союзников на самом деле есть возможность "быстрее" предоставить нашей стране все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".
Что важно понимать, украинский дипломат прибыл в Италию для участия в переговорах со странами из "Группы семи".
Одна из ключевых тем — предоставление Киеву систем ПВО.
Кроме того, сообщается, что глава МИД Украины на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.
Нидерланды предлагают сценарий обеспечения Украины ПВО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обращает внимание на то, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.
По словам политика, его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.
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