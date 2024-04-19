G7 разработала новый план помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

G7 разработала новый план помощи Украине

G7
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"Группа семи" смогла определить "конкретные шаги" для помощи Украине в войне против России.

Украина продолжает оставаться в центре внимания международного сообщества

Об этом сообщил шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Он обратил внимание на то, что у западных союзников на самом деле есть возможность "быстрее" предоставить нашей стране все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".

Мы определили конкретные шаги, которые предпримут западные партнеры, чтобы помочь Украине.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Что важно понимать, украинский дипломат прибыл в Италию для участия в переговорах со странами из "Группы семи".

Одна из ключевых тем — предоставление Киеву систем ПВО.

Кроме того, сообщается, что глава МИД Украины на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.

Нидерланды предлагают сценарий обеспечения Украины ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обращает внимание на то, что одни только добрые слова не оградят Украину от воздушных атак преступной армии РФ.

По словам политика, его страна, а также Дания и Чехия рассмотрят вариант присоединиться к инициативе Германии по поиску дополнительных систем ПВО для Украины.

Ежедневно под обстрелы попадают жилые дома, школы, инфраструктура. И это делает жизнь людей, которые там живут, все труднее и труднее. Вдобавок к этому украинцы все чаще страдают от обстрелов кассетными бомбами, которые запускаются из-за линии фронта, — подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

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