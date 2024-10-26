Ганебна тінь. Генсек ООН може втратити посаду через рішення щодо Путіна та України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш потрапив під шквал критики з боку західних дипломатів через те, що поїхав до диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.

Гутерріш своїми діями зіпсував репутацію ООН

За словами експосла США в Україні Вільяма Тейлора, йому наразі складно розуміти, чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ.

Фактично та юридично нелегітимний президент РФ є військовим злочинцем, ордер на арешт якого уже давно видав МКС.

Це неприйнятно, — наголосив американський дипломат. Поширити

“I can’t imagine why he decided to go…Putin is an indicted war criminal and the UN Secretary General went to see him? This is unacceptable.”



- Former US Amb to Ukraine William Taylor on whether it was appropriate for Antonio Guterres to travel to Russia for the BRICS Summit. pic.twitter.com/PdeEfmP1aj — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) October 24, 2024

Скандальні дії генсека ООН також прокоментував колишній посол США в НАТО та спецуповноважений у справах України Курт Волкер.

Він озвучив припущення, що Гутерріш просто не хоче втрачати контакт з Путіним, щоб знати більше про його плани і наміри.

Попри це, Волкер не може пояснити, чому генсек ООН пропустив український Саміт миру, але знайшов час приїхати на БРІКС до Путіна.

Якби він хотів, він би міг це зробити, — заяви Волкер, коментуючи відсутність Гутерріша на українському саміті. Поширити

Генсеку ООН загрожує відставка?

Обурення діями Гуттерріша також висловили європейські політики та дипломати — вони це зробили одними з перших.

З гучною заявою виступила депутатка Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Вона звернула увагу на те, що ООН під керівництвом Гутерріша "є ганебною та неефективною тінню своєї колишньої суті".

Гутерріш відхиляє запрошення України на саміт миру за участю 92 країн, але схиляється перед диктаторами та військовими злочинцями в БРІКС. Відставка Гутерріша назріла, — зазначила вона. Поширити

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва через його участь в саміті БРІКС.