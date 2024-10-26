Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш потрапив під шквал критики з боку західних дипломатів через те, що поїхав до диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.
Головні тези:
- Західні дипломати та політики висловили обурення діями генсека ООН.
- Він може піти у відставку через неприйнятні рішення та зв'язки з диктаторам та військовим злочинцем Путіним.
- Володимир Зеленський уже помстився генсеку ООН за його візит до Путіна.
Гутерріш своїми діями зіпсував репутацію ООН
За словами експосла США в Україні Вільяма Тейлора, йому наразі складно розуміти, чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ.
Фактично та юридично нелегітимний президент РФ є військовим злочинцем, ордер на арешт якого уже давно видав МКС.
Скандальні дії генсека ООН також прокоментував колишній посол США в НАТО та спецуповноважений у справах України Курт Волкер.
Він озвучив припущення, що Гутерріш просто не хоче втрачати контакт з Путіним, щоб знати більше про його плани і наміри.
Попри це, Волкер не може пояснити, чому генсек ООН пропустив український Саміт миру, але знайшов час приїхати на БРІКС до Путіна.
Генсеку ООН загрожує відставка?
Обурення діями Гуттерріша також висловили європейські політики та дипломати — вони це зробили одними з перших.
З гучною заявою виступила депутатка Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.
Вона звернула увагу на те, що ООН під керівництвом Гутерріша "є ганебною та неефективною тінню своєї колишньої суті".
Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва через його участь в саміті БРІКС.
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