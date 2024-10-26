Ганебна тінь. Генсек ООН може втратити посаду через рішення щодо Путіна та України
Категорія
Політика
Дата публікації

Ганебна тінь. Генсек ООН може втратити посаду через рішення щодо Путіна та України

Антоніу Гутерріш
Джерело:  CNN

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш потрапив під шквал критики з боку західних дипломатів через те, що поїхав до диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС.

Головні тези:

  • Західні дипломати та політики висловили обурення діями генсека ООН.
  • Він може піти у відставку через неприйнятні рішення та зв'язки з диктаторам та військовим злочинцем Путіним.
  • Володимир Зеленський уже помстився генсеку ООН за його візит до Путіна.

Гутерріш своїми діями зіпсував репутацію ООН

За словами експосла США в Україні Вільяма Тейлора, йому наразі складно розуміти, чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ.

Фактично та юридично нелегітимний президент РФ є військовим злочинцем, ордер на арешт якого уже давно видав МКС.

Це неприйнятно, — наголосив американський дипломат.

Скандальні дії генсека ООН також прокоментував колишній посол США в НАТО та спецуповноважений у справах України Курт Волкер.

Він озвучив припущення, що Гутерріш просто не хоче втрачати контакт з Путіним, щоб знати більше про його плани і наміри.

Попри це, Волкер не може пояснити, чому генсек ООН пропустив український Саміт миру, але знайшов час приїхати на БРІКС до Путіна.

Якби він хотів, він би міг це зробити, — заяви Волкер, коментуючи відсутність Гутерріша на українському саміті.

Генсеку ООН загрожує відставка?

Обурення діями Гуттерріша також висловили європейські політики та дипломати — вони це зробили одними з перших.

З гучною заявою виступила депутатка Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Вона звернула увагу на те, що ООН під керівництвом Гутерріша "є ганебною та неефективною тінню своєї колишньої суті".

Гутерріш відхиляє запрошення України на саміт миру за участю 92 країн, але схиляється перед диктаторами та військовими злочинцями в БРІКС. Відставка Гутерріша назріла, — зазначила вона.

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва через його участь в саміті БРІКС.

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