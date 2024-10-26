Позорная тень. Генсек ООН может потерять должность из-за решений относительно Путина и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал под шквал критики со стороны западных дипломатов из-за того, что поехал к диктатору Владимиру Путину на саммит БРИКС.

Гутерриш своими действиями испортил репутацию ООН

По словам экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, ему пока сложно понимать, почему генсек ООН решил поехать в РФ.

Фактически и юридически нелегитимный президент РФ является военным преступником, ордер на арест которого уже выдал МКС.

Это неприемлемо, — подчеркнул американский дипломат. Поделиться

Скандальные действия генсека ООН также прокомментировал бывший посол США в НАТО и спецуполномоченный по делам Украины Курт Уолкер.

Он озвучил предположение, что Гутерриш просто не хочет терять контакт с Путиным, чтобы знать больше о его планах и намерениях.

Несмотря на это, Волкер не может объяснить, почему генсек ООН пропустил украинский Саммит мира, но удосужился приехать на БРИКС к Путину.

Если бы он хотел, он бы мог это сделать, — заявил Волкер, комментируя отсутствие Гутерриша на украинском саммите.

“I can’t imagine why he decided to go…Putin is an indicted war criminal and the UN Secretary General went to see him? This is unacceptable.”



- Former US Amb to Ukraine William Taylor on whether it was appropriate for Antonio Guterres to travel to Russia for the BRICS Summit. pic.twitter.com/PdeEfmP1aj — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) October 24, 2024

Генсеку ООН грозит отставка?

Возмущение действиями Гуттерриша также выразили европейские политики и дипломаты — они сделали это одними из первых.

С громким заявлением выступила депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Она обратила внимание на то, что ООН под руководством Гутерриша "является позорной и неэффективной тенью своей прежней сущности".

Гутерриш отклоняет приглашение Украины на саммит мира с участием 92 стран, но склоняется перед диктаторами и военными преступниками в БРИКС. Отставка Гутерриша назрела, — отметила она. Поделиться

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС.