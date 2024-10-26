Позорная тень. Генсек ООН может потерять должность из-за решений относительно Путина и Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Позорная тень. Генсек ООН может потерять должность из-за решений относительно Путина и Украины

Гутерриш
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Источник:  CNN

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал под шквал критики со стороны западных дипломатов из-за того, что поехал к диктатору Владимиру Путину на саммит БРИКС.

Главные тезисы

  • Западные дипломаты и политики выразили возмущение действиями генсека ООН.
  • Он может уйти в отставку из-за неприемлемых решений и связей с диктатором и военным преступником Путиным.
  • Владимир Зеленский уже отомстил генсеку ООН за его визит к Путину.

Гутерриш своими действиями испортил репутацию ООН

По словам экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, ему пока сложно понимать, почему генсек ООН решил поехать в РФ.

Фактически и юридически нелегитимный президент РФ является военным преступником, ордер на арест которого уже выдал МКС.

Это неприемлемо, — подчеркнул американский дипломат.

Скандальные действия генсека ООН также прокомментировал бывший посол США в НАТО и спецуполномоченный по делам Украины Курт Уолкер.

Он озвучил предположение, что Гутерриш просто не хочет терять контакт с Путиным, чтобы знать больше о его планах и намерениях.

Несмотря на это, Волкер не может объяснить, почему генсек ООН пропустил украинский Саммит мира, но удосужился приехать на БРИКС к Путину.

Если бы он хотел, он бы мог это сделать, — заявил Волкер, комментируя отсутствие Гутерриша на украинском саммите.

Генсеку ООН грозит отставка?

Возмущение действиями Гуттерриша также выразили европейские политики и дипломаты — они сделали это одними из первых.

С громким заявлением выступила депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Она обратила внимание на то, что ООН под руководством Гутерриша "является позорной и неэффективной тенью своей прежней сущности".

Гутерриш отклоняет приглашение Украины на саммит мира с участием 92 стран, но склоняется перед диктаторами и военными преступниками в БРИКС. Отставка Гутерриша назрела, — отметила она.

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС.

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