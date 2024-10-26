Позорная тень. Генсек ООН может потерять должность из-за решений относительно Путина и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал под шквал критики со стороны западных дипломатов из-за того, что поехал к диктатору Владимиру Путину на саммит БРИКС.
Главные тезисы
- Западные дипломаты и политики выразили возмущение действиями генсека ООН.
- Он может уйти в отставку из-за неприемлемых решений и связей с диктатором и военным преступником Путиным.
- Владимир Зеленский уже отомстил генсеку ООН за его визит к Путину.
Гутерриш своими действиями испортил репутацию ООН
По словам экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, ему пока сложно понимать, почему генсек ООН решил поехать в РФ.
Фактически и юридически нелегитимный президент РФ является военным преступником, ордер на арест которого уже выдал МКС.
Скандальные действия генсека ООН также прокомментировал бывший посол США в НАТО и спецуполномоченный по делам Украины Курт Уолкер.
Он озвучил предположение, что Гутерриш просто не хочет терять контакт с Путиным, чтобы знать больше о его планах и намерениях.
Несмотря на это, Волкер не может объяснить, почему генсек ООН пропустил украинский Саммит мира, но удосужился приехать на БРИКС к Путину.
Если бы он хотел, он бы мог это сделать, — заявил Волкер, комментируя отсутствие Гутерриша на украинском саммите.
Генсеку ООН грозит отставка?
Возмущение действиями Гуттерриша также выразили европейские политики и дипломаты — они сделали это одними из первых.
С громким заявлением выступила депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
Она обратила внимание на то, что ООН под руководством Гутерриша "является позорной и неэффективной тенью своей прежней сущности".
Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС.
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