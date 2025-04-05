Гарантії безпеки для України. Зеленський заявив про відчутний прогрес

Глава держави Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції.
Головні тези:
- З'явилися перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту союзників в Україні.
- Український лідер висловив вдячність Великій Британії та Франції за лідерство та підтримку.
Зеленський заявив про прогрес у переговорах
За словами глави держави, нарешті вдалося добитися відчутного прогресу.
Окрім того, вказано, що з'явилися перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент союзників в Україні.
На цьому тлі Володимир Зеленський публічно висловив вдячність усім країнам, які допомагають Києву — насамперед Великій Британії та Франції за лідерство.
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