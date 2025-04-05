Гарантії безпеки для України. Зеленський заявив про відчутний прогрес

Глава держави Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції.

Зеленський заявив про прогрес у переговорах

Зустріч наших військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції. Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Володимир Зеленський Президент України

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами глави держави, нарешті вдалося добитися відчутного прогресу.

Окрім того, вказано, що з'явилися перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент союзників в Україні.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На цьому тлі Володимир Зеленський публічно висловив вдячність усім країнам, які допомагають Києву — насамперед Великій Британії та Франції за лідерство.