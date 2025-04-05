Гарантії безпеки для України. Зеленський заявив про відчутний прогрес
Категорія
Україна
Дата публікації

Гарантії безпеки для України. Зеленський заявив про відчутний прогрес

Володимир Зеленський
Зеленський заявив про прогрес у переговорах
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Глава держави Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції.

Головні тези:

  • З'явилися перші деталі щодо розміщення безпекового контингенту союзників в Україні.
  • Український лідер висловив вдячність Великій Британії та Франції за лідерство та підтримку.

Зеленський заявив про прогрес у переговорах

Зустріч наших військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції. Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами глави держави, нарешті вдалося добитися відчутного прогресу.

Окрім того, вказано, що з'явилися перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент союзників в Україні.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На цьому тлі Володимир Зеленський публічно висловив вдячність усім країнам, які допомагають Києву — насамперед Великій Британії та Франції за лідерство.

Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні — наголосив український лідер.

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