Гарантия безопасности для Украины. Зеленский заявил об ощутимом прогрессе
Категория
Украина
Дата публикации

Гарантия безопасности для Украины. Зеленский заявил об ощутимом прогрессе

Владимир Зеленский
Зеленский заявил о прогрессе в переговорах
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Глава государства Владимир Зеленский подвел итоги встречи украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции.

Главные тезисы

  • Появились первые детали размещения контингента безопасности союзников в Украине.
  • Украинский лидер выразил благодарность Великобритании и Франции за лидерство и поддержку.

Зеленский заявил о прогрессе в переговорах

Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции. Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надежным гарантиям безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам главы государства, наконец-то удалось добиться ощутимого прогресса.

Кроме того, указано, что появились первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности союзников в Украине.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На этом фоне Владимир Зеленский публично выразил благодарность всем странам, которые помогают Киеву, прежде всего Великобритании и Франции за лидерство.

Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине, — подчеркнул украинский лидер.

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