Гарантия безопасности для Украины. Зеленский заявил об ощутимом прогрессе

Глава государства Владимир Зеленский подвел итоги встречи украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции.
Главные тезисы
- Появились первые детали размещения контингента безопасности союзников в Украине.
- Украинский лидер выразил благодарность Великобритании и Франции за лидерство и поддержку.
Зеленский заявил о прогрессе в переговорах
По словам главы государства, наконец-то удалось добиться ощутимого прогресса.
Кроме того, указано, что появились первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности союзников в Украине.
На этом фоне Владимир Зеленский публично выразил благодарность всем странам, которые помогают Киеву, прежде всего Великобритании и Франции за лидерство.
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