Гарантия безопасности для Украины. Зеленский заявил об ощутимом прогрессе

Глава государства Владимир Зеленский подвел итоги встречи украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции.

Зеленский заявил о прогрессе в переговорах

Встреча наших военных с начальниками штабов обороны партнеров: адмиралом Энтони Радакином из Великобритании и генералом Тьери Бюркаром из Франции. Прилагаем усилия по безопасности в Украине и надежным гарантиям безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам главы государства, наконец-то удалось добиться ощутимого прогресса.

Кроме того, указано, что появились первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности союзников в Украине.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На этом фоне Владимир Зеленский публично выразил благодарность всем странам, которые помогают Киеву, прежде всего Великобритании и Франции за лидерство.