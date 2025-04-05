Зеленский пристыдил США за реакцию на удар России по Кривому Рогу

Как откровенно признался украинский лидер Владимир Зеленский, его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не использовало слово "российская" в своей реакции на удар РФ по Кривому Рогу.

Зеленский публично обратился к США

Президент Украины рассказал о детях, убитых ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу.

Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита — 17 лет. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, в городе от удара россиян погибли еще 9 взрослых. На этом фоне украинский лидер выразил соболезнования всем родным и близким.

Также армия РФ применила для новой атаки на Кривой Рог ударные дроны — это произошло во время проведения спасательной операции. Из-за удара дронами 7 человек были ранены, один человек погиб.

По словам Владимира Зеленского, очень важно, чтобы этот российский удар не оставался без реакции мира. Он поблагодарил всех, кто не промолчал.