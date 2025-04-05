Зеленский пристыдил США за реакцию на удар России по Кривому Рогу

Как откровенно признался украинский лидер Владимир Зеленский, его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не использовало слово "российская" в своей реакции на удар РФ по Кривому Рогу.
Главные тезисы
- Глава государства рассказал о жертвах нового российского удара.
- Зеленский подчеркнул: чтобы завершить войну, нужно "не бояться называть вещи своими именами".
Зеленский публично обратился к США
Президент Украины рассказал о детях, убитых ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу.
Кроме того, в городе от удара россиян погибли еще 9 взрослых. На этом фоне украинский лидер выразил соболезнования всем родным и близким.
Также армия РФ применила для новой атаки на Кривой Рог ударные дроны — это произошло во время проведения спасательной операции. Из-за удара дронами 7 человек были ранены, один человек погиб.
По словам Владимира Зеленского, очень важно, чтобы этот российский удар не оставался без реакции мира. Он поблагодарил всех, кто не промолчал.
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