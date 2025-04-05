Зеленский пристыдил США за реакцию на удар России по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский пристыдил США за реакцию на удар России по Кривому Рогу

Владимир Зеленский
Зеленский публично обратился к США
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Как откровенно признался украинский лидер Владимир Зеленский, его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не использовало слово "российская" в своей реакции на удар РФ по Кривому Рогу.

Главные тезисы

  • Глава государства рассказал о жертвах нового российского удара.
  • Зеленский подчеркнул: чтобы завершить войну, нужно "не бояться называть вещи своими именами".

Зеленский публично обратился к США

Президент Украины рассказал о детях, убитых ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу.

Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита — 17 лет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, в городе от удара россиян погибли еще 9 взрослых. На этом фоне украинский лидер выразил соболезнования всем родным и близким.

Также армия РФ применила для новой атаки на Кривой Рог ударные дроны — это произошло во время проведения спасательной операции. Из-за удара дронами 7 человек были ранены, один человек погиб.

По словам Владимира Зеленского, очень важно, чтобы этот российский удар не оставался без реакции мира. Он поблагодарил всех, кто не промолчал.

К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, которая убила детей, — подчеркнул украинский лидер.

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