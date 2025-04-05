В России жалуются на атаку десятков беспилотников — видео

Утром 5 апреля в Минобороны РФ начали утверждать, что над территорией страны-агрессорки их ПВО якобы сбило 49 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.
Главные тезисы
- Была совершена атака на промышленное предприятие в Самарской области.
- Главной целью был завод по производству взрывчатых веществ, являющийся ключевым производителем в России и СНГ.
"Бавовна" в России 5 апреля — что известно
Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▪️ 16 — над территорией Воронежской области,
▪️ 14 — над территорией Белгородской области,
▪️ шесть БПЛА — над территорией Курской области,
▪️ шесть БПЛА — над территорией Самарской области,
▪️ три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия,
▪️ один БПЛА — над территорией Брянской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Липецкой области,
▪️ один БПЛА — над территорией Орловской области,
▪️ один БПЛА — над территорией Пензенской области.
Кроме того, указано, что ночью 5 апреля якобы ударные дроны украинских воинов атаковали промышленное предприятие в Самарской области, начался пожар.
Об этом заявил ставленник Кремля в регионе Вячеслав Федорышев.
По предварительным данным, главной целью был завод по производству взрывчатых веществ "Промсинтез" в Чапаевске, который ВСУ в прошлый раз атаковали 22 марта.
Что важно понимать именно "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.
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