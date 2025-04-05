В России жалуются на атаку десятков беспилотников — видео

Утром 5 апреля в Минобороны РФ начали утверждать, что над территорией страны-агрессорки их ПВО якобы сбило 49 "украинских" беспилотных летательных аппаратов.

"Бавовна" в России 5 апреля — что известно

Минобороны РФ утверждает, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪️ 16 — над территорией Воронежской области,

▪️ 14 — над территорией Белгородской области,

▪️ шесть БПЛА — над территорией Курской области,

▪️ шесть БПЛА — над территорией Самарской области,

▪️ три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия,

▪️ один БПЛА — над территорией Брянской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Липецкой области,

▪️ один БПЛА — над территорией Орловской области,

▪️ один БПЛА — над территорией Пензенской области.

Кроме того, указано, что ночью 5 апреля якобы ударные дроны украинских воинов атаковали промышленное предприятие в Самарской области, начался пожар.

Об этом заявил ставленник Кремля в регионе Вячеслав Федорышев.

По предварительным данным, главной целью был завод по производству взрывчатых веществ "Промсинтез" в Чапаевске, который ВСУ в прошлый раз атаковали 22 марта.

Что важно понимать именно "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.