У Росії скаржаться на атаку десятків безпілотників — відео

Вранці 5 квітня у Міноборони РФ почали стверджувати, що над територією країни-агресорки їхня ППО нібито збила 49 "українських" безпілотних літальних апаратів.
Головні тези:
- Була здійснена атака на промислове підприємство в Самарській області.
- Головною ціллю був завод з виробництва вибухових речовин, який є ключовим виробником у Росії та СНД.
“Бавовна” у Росії 5 квітня — що відомо
Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:
▪️ 16 — над територією Воронезької області,
▪️ 14 — над територією Білгородської області,
▪️ шість БПЛА — над територією Курської області,
▪️ шість БПЛА — над територією Самарської області,
▪️ три БПЛА перехоплені над територією Республіки Мордовія,
▪️ один БПЛА — над територією Брянської області,
▪️ один БПЛА — над територією Липецької області,
▪️ один БПЛА — над територією Орловської області,
▪️ один БПЛА — над територією Пензенської області.
Вказано, що в Саранську невідомі дрони уразили завод «Оптіковолоконниє сістєми».
Що важливо розуміти, він є єдиними у Росії, який виготовляє оптичне волокно.
Окрім того, вказано, що вночі 5 квітня нібито ударні дрони українських воїнів атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.
Про це заявив ставленик Кремля в регіоні В'ячеслав Федоришев.
За попередніми даними, головною ціллю був завод із виробництва вибухових речовин "Промсинтез" у Чапаєвську, який ЗСУ минулого разу атакували 22 березня.
Що важливо розуміти, саме "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.
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