У Росії скаржаться на атаку десятків безпілотників — відео

Вранці 5 квітня у Міноборони РФ почали стверджувати, що над територією країни-агресорки їхня ППО нібито збила 49 "українських" безпілотних літальних апаратів.

“Бавовна” у Росії 5 квітня — що відомо

Міноборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

▪️ 16 — над територією Воронезької області,

▪️ 14 — над територією Білгородської області,

▪️ шість БПЛА — над територією Курської області,

▪️ шість БПЛА — над територією Самарської області,

▪️ три БПЛА перехоплені над територією Республіки Мордовія,

▪️ один БПЛА — над територією Брянської області,

▪️ один БПЛА — над територією Липецької області,

▪️ один БПЛА — над територією Орловської області,

▪️ один БПЛА — над територією Пензенської області.

Вказано, що в Саранську невідомі дрони уразили завод «Оптіковолоконниє сістєми».

Що важливо розуміти, він є єдиними у Росії, який виготовляє оптичне волокно.

Окрім того, вказано, що вночі 5 квітня нібито ударні дрони українських воїнів атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.

Про це заявив ставленик Кремля в регіоні В'ячеслав Федоришев.

За попередніми даними, головною ціллю був завод із виробництва вибухових речовин "Промсинтез" у Чапаєвську, який ЗСУ минулого разу атакували 22 березня.

Що важливо розуміти, саме "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.