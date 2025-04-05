Зеленський присоромив США за реакцію на удар Росії по Кривому Рогу
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський присоромив США за реакцію на удар Росії по Кривому Рогу

Володимир Зеленський
Зеленський
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Як відверто зізнався український лідер Володимир Зеленський, його "неприємно дивує" реакція посольства США, яка не вжила слово "російська" у своїй реакції на удару РФ по Кривому Рогу.

Головні тези:

  • Глава держави розповів про жертв нового російського удару.
  • Зеленський наголосив: щоб завершити війну, треба "не боятися називати речі своїми іменами.

Зеленський публічно звернувся до США

Президент України розповів про дітей, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу.

Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта — 17 років.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, у місті від удару росіян загинули ще 9 дорослих. На цьому тлі український лідер висловив співчуття всім рідним та близьким.

Також армія РФ застосувала для нової атаки на Кривий Ріг ударні дрони — це сталося у час проведення рятувальної операції. Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула.

За словами Володимира Зеленського, вкрай важливо, щоб цей російський удар не залишалися без реакції світу. Він подякував усім, хто не промовчав.

На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ — і така слабка реакція. Навіть слово “російська” бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей, — наголосив український лідер.

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