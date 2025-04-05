Зеленський присоромив США за реакцію на удар Росії по Кривому Рогу

Як відверто зізнався український лідер Володимир Зеленський, його "неприємно дивує" реакція посольства США, яка не вжила слово "російська" у своїй реакції на удару РФ по Кривому Рогу.
Головні тези:
- Глава держави розповів про жертв нового російського удару.
- Зеленський наголосив: щоб завершити війну, треба "не боятися називати речі своїми іменами.
Зеленський публічно звернувся до США
Президент України розповів про дітей, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу.
Окрім того, у місті від удару росіян загинули ще 9 дорослих. На цьому тлі український лідер висловив співчуття всім рідним та близьким.
Також армія РФ застосувала для нової атаки на Кривий Ріг ударні дрони — це сталося у час проведення рятувальної операції. Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула.
За словами Володимира Зеленського, вкрай важливо, щоб цей російський удар не залишалися без реакції світу. Він подякував усім, хто не промовчав.
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