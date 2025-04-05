Введение миротворцев в Украину. Присоединится ли НАТО к миссии

Как заявил генсек НАТО Марко Рютте, маловероятно, что силы Альянса будут участвовать в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня. Он также предположил, что это может иметь последствия для обороны территории НАТО в будущем.
Главные тезисы
- Рютте подчеркнул, что сейчас крайне важна координация и взаимодействие между странами по возможному присоединению к миротворческой миссии в Украине.
- Руководство НАТО считает, что трудно принимать какие-либо решения без понимания того, каким будет мирное соглашение.
Рютте объяснил, почему НАТО не присоединится к миротворческой миссии
Журналисты поинтересовались, как может выглядеть участие Альянса, если миротворцы будут направлены в Украину.
По словам Марка Рютте, сейчас это сложный вопрос, потому что, вероятно, это не будет участие НАТО как такового.
Как отметил Рютте, в этом смысле следует координироваться, взаимодействовать — это касается итальянских предложений, британско-французских идей, некоторых идей немецкого лидера Олафа Шольца.
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