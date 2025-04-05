Введение миротворцев в Украину. Присоединится ли НАТО к миссии

Как заявил генсек НАТО Марко Рютте, маловероятно, что силы Альянса будут участвовать в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня. Он также предположил, что это может иметь последствия для обороны территории НАТО в будущем.

Рютте объяснил, почему НАТО не присоединится к миротворческой миссии

Журналисты поинтересовались, как может выглядеть участие Альянса, если миротворцы будут направлены в Украину.

По словам Марка Рютте, сейчас это сложный вопрос, потому что, вероятно, это не будет участие НАТО как такового.

Это маловероятно. Но это могут быть союзники НАТО, которые будут привлечены. Это всегда означает, что это будет влиять на территорию НАТО. Это может также иметь последствия для обороны территории НАТО в будущем. Марк Рютте Генсек НАТО

Как отметил Рютте, в этом смысле следует координироваться, взаимодействовать — это касается итальянских предложений, британско-французских идей, некоторых идей немецкого лидера Олафа Шольца.