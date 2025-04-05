Введення миротворців в Україну. Чи долучиться НАТО до місії

Як заявив генсек НАТО Марко Рютте, наразі малоймовірно, що сили Альянсу братимуть участь у миротворчій місії на території України після припинення вогню. Він також припустив, що це може мати наслідки для оборони території НАТО у майбутньому.

Рютте пояснив, чому НАТО не долучиться до миротворчої місії

Журналісти поцікавилися, як саме може виглядати участь Альянсу, якщо миротворців буде направлено в Україну.

За словами Марка Рютте, наразі це складне питання, тому що, ймовірно, це не буде участь НАТО як такого.

Це малоймовірно. Але це можуть бути союзники НАТО, які будуть залучені. А це завжди означає, що це впливатиме на територію НАТО. Це може також мати наслідки для оборони території НАТО в майбутньому. Марко Рютте Генсек НАТО

Як зазначив Рютте, у цьому сенсі потрібно координуватися, взаємодіяти — це стосується італійських пропозицій, британсько-французьких ідей, деяких ідей німецького лідера Олафа Шольца.