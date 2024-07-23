Генерал Броер спрогнозував подальший розвиток подій на фронті в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Генерал Броер спрогнозував подальший розвиток подій на фронті в Україні

Карстен Броєр
Джерело:  tagesspiegel.de

На думку генінспектора Збройних сил Німеччини Карстена Броєра, найближчим часом злочинна армія РФ не матиме змоги для значного просування територією України. 

Головні тези:

  • Броєр не очікує значного просування окупантів територією України найближчим часом.
  • Російська окупаційна армія не має можливості вести широкомасштабний наступ в Україні.
  • Українські військові підтверджують відсутність загрози ворожого наступу в Запорізькій області.
  • Ситуація на фронті в Україні зводиться до позиційного протистояння, не передбачаючи повноцінного наступу окупантів.
  • Армія РФ здатна на невеликі операції, але не готова до масштабного наступу. 

Окупанти не мають змоги для значного просування в Україні

Броєр підкреслив, що не очікує на значні зміни у розв’язаній Росією злочинній війні найближчим часом.

У найближчому майбутньому ми не побачимо жодних масштабних рухів на українському полі бою. Хід і укріплення фронту роблять це практично неможливим, - пояснює Генінспектор Бундесверу.

За його словами, слід очікувати невеликих повільних операцій з боку російських окупантів, однак широкомасштабного наступу не буде.

Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до контрзаходів, - додав Броєр.

Що кажуть українські військові

За інформацією речника ОУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, окупаційна армія РФ перекидає додаткові сили у Запорізьку область, однак загрози ворожого наступу наразі не має.

Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тис. І спостерігається приріст цієї кількості - десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає, - підкреслив Лиховій в ефірі телемарафону.

Німецький генерал Броер не очікує найближчим часом змін у війні в Україні
Артилерія ЗСУ

За його словами, кількості російських окупантів на території Запорізької та Херсонської областей недостатньо для ведення наступальних дій.

Лиховій підкреслив, що наразі характер бойових дій у зоні відповідальності ОУВ "Таврія" зводиться до позиційного протистояння.

Окупаційна армія РФ не має змоги вести повноцінний наступ на кількох напрямках одночасно.

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