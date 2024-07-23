На думку генінспектора Збройних сил Німеччини Карстена Броєра, найближчим часом злочинна армія РФ не матиме змоги для значного просування територією України.
Головні тези:
- Броєр не очікує значного просування окупантів територією України найближчим часом.
- Російська окупаційна армія не має можливості вести широкомасштабний наступ в Україні.
- Українські військові підтверджують відсутність загрози ворожого наступу в Запорізькій області.
- Ситуація на фронті в Україні зводиться до позиційного протистояння, не передбачаючи повноцінного наступу окупантів.
- Армія РФ здатна на невеликі операції, але не готова до масштабного наступу.
Окупанти не мають змоги для значного просування в Україні
Броєр підкреслив, що не очікує на значні зміни у розв’язаній Росією злочинній війні найближчим часом.
За його словами, слід очікувати невеликих повільних операцій з боку російських окупантів, однак широкомасштабного наступу не буде.
Що кажуть українські військові
За інформацією речника ОУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, окупаційна армія РФ перекидає додаткові сили у Запорізьку область, однак загрози ворожого наступу наразі не має.
За його словами, кількості російських окупантів на території Запорізької та Херсонської областей недостатньо для ведення наступальних дій.
Лиховій підкреслив, що наразі характер бойових дій у зоні відповідальності ОУВ "Таврія" зводиться до позиційного протистояння.
Окупаційна армія РФ не має змоги вести повноцінний наступ на кількох напрямках одночасно.
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