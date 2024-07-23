По мнению генинспектора Вооруженных сил Германии Карстена Бройера, в ближайшее время преступная армия РФ не сможет для значительного продвижения по территории Украины.

У оккупантов нет возможности для значительного продвижения в Украине

Бройер подчеркнул, что не ожидает значительных изменений в развязанной Россией преступной войне в ближайшее время.

В ближайшем будущем мы не увидим никаких масштабных движений на украинском поле боя. Ход и укрепление фронта делают это практически невозможным, – объясняет Генинспектор Бундесвера. Поделиться

По его словам, следует ожидать небольших медленных операций со стороны российских окупантов, однако широкомасштабного наступления не будет.

Концентрация войск будет немедленно подмечена и приведет к контрмерам, - добавил Бройер. Поделиться

Что говорят украинские военные

По информации пресс-секретаря ОУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, оккупационная армия РФ перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область, однако угрозы враждебного наступления пока не имеет.

Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тыс. И наблюдается прирост этого количества – где-то за последние три недели прибавилось еще две тысячи. Однако наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет, подчеркнул Лиховой в эфире телемарафона. Поделиться

Артиллерия ВСУ

По его словам, количества российских окупантов на территории Запорожской и Херсонской областей недостаточно для ведения наступательных действий.

Лиховой подчеркнул, что характер боевых действий в зоне ответственности ОУВ "Таврия" сводится к позиционному противостоянию.

Оккупационная армия РФ не имеет возможности вести полноценное наступление на нескольких направлениях одновременно.