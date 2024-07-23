По мнению генинспектора Вооруженных сил Германии Карстена Бройера, в ближайшее время преступная армия РФ не сможет для значительного продвижения по территории Украины.
Главные тезисы
- Генерал Бройер прогнозирует, что преступная армия РФ не сможет значительно продвинуться на территории Украины в ближайшее время.
- Украинские военные подтверждают отсутствие угрозы враждебного наступления в Запорожской области.
- Немецкий генерал считает, что армия РФ не готова к масштабному наступлению из-за характера боевых действий на фронте.
- Оккупационная армия РФ способна на небольшие операции, но не имеет возможности для полноценного наступления в Украине.
У оккупантов нет возможности для значительного продвижения в Украине
Бройер подчеркнул, что не ожидает значительных изменений в развязанной Россией преступной войне в ближайшее время.
По его словам, следует ожидать небольших медленных операций со стороны российских окупантов, однако широкомасштабного наступления не будет.
Что говорят украинские военные
По информации пресс-секретаря ОУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, оккупационная армия РФ перебрасывает дополнительные силы в Запорожскую область, однако угрозы враждебного наступления пока не имеет.
По его словам, количества российских окупантов на территории Запорожской и Херсонской областей недостаточно для ведения наступательных действий.
Лиховой подчеркнул, что характер боевых действий в зоне ответственности ОУВ "Таврия" сводится к позиционному противостоянию.
Оккупационная армия РФ не имеет возможности вести полноценное наступление на нескольких направлениях одновременно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-