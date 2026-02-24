Генерал Маломуж пояснив, як Україна знищила одразу 2 російські армії
Українські воїни за чотири роки повномасштабної війни знищили фактично дві російські армії, які розпочали вторгнення в нашу державу 24 лютого 2022 року. На це звернув увагу українців та світу генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж. 

Головні тези:

  • Україна змогла створити системні високотехнологічні моделі Збройних Сил навіть в умовах війнип.
  • Ба більше, вона фактично перевершила НАТО технологічно, в плані організації та координації. 

Сили оборони України на сьогодні знищили практично дві російські армії, які наступали на нашу державу (1 261 000 осіб). На той момент на нас наступало 650-тисячне військо. Його сьогодні немає.

Він зверув увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ — це мобілізовані, набрані за різними контрактами військові, які не мають тієї боєздатності.

Маломуж переконаний в тому, що Росія вже не має тих перспектив, які були в неї 24 лютого 2022 року.

Що стосується Сил оборони України, то вони продовжують щоденно знищувати російських загарбників у колосальних кількостях.

Ми перевершили НАТО технологічно, в плані організації та координації. НАТО не було орієнтоване на широкомасштабну війну. Це вперше в історії після Другої світової війни триває війна такої інтенсивності, — нагадав Маломуж.

