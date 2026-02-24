Генерал Маломуж пояснив, як Україна знищила одразу 2 російські армії

Українські воїни за чотири роки повномасштабної війни знищили фактично дві російські армії, які розпочали вторгнення в нашу державу 24 лютого 2022 року. На це звернув увагу українців та світу генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж.
Головні тези:
- Україна змогла створити системні високотехнологічні моделі Збройних Сил навіть в умовах війнип.
- Ба більше, вона фактично перевершила НАТО технологічно, в плані організації та координації.
Україна двічі поспіль знищила армію РФ
Він зверув увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ — це мобілізовані, набрані за різними контрактами військові, які не мають тієї боєздатності.
Маломуж переконаний в тому, що Росія вже не має тих перспектив, які були в неї 24 лютого 2022 року.
Що стосується Сил оборони України, то вони продовжують щоденно знищувати російських загарбників у колосальних кількостях.
