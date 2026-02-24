Генерал Маломуж пояснив, як Україна знищила одразу 2 російські армії

Українські воїни за чотири роки повномасштабної війни знищили фактично дві російські армії, які розпочали вторгнення в нашу державу 24 лютого 2022 року. На це звернув увагу українців та світу генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж.

Україна двічі поспіль знищила армію РФ

Сили оборони України на сьогодні знищили практично дві російські армії, які наступали на нашу державу (1 261 000 осіб). На той момент на нас наступало 650-тисячне військо. Його сьогодні немає. Микола Маломуж Генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки України

Він зверув увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ — це мобілізовані, набрані за різними контрактами військові, які не мають тієї боєздатності.

Маломуж переконаний в тому, що Росія вже не має тих перспектив, які були в неї 24 лютого 2022 року.

Що стосується Сил оборони України, то вони продовжують щоденно знищувати російських загарбників у колосальних кількостях.