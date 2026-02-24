Путін лякає росіян українським "ядерним компонентом"
Путін лякає росіян українським "ядерним компонентом"

Путін знову намагається демонізувати Україну
Read in English
Джерело:  online.ua

У четверті роковини повномасштабної війни Росії проти України диктатор Володимир Путін виступив із серією нових цинічних заява. Цього разу він почав вигадувати, що ЗСУ готують атаку з "ядерним компонентом", однак не пояснив, що має на увазі.

Головні тези:

  • Путін звинувачує Україну в тому, що вона не зробила і не збирається робитию
  • Він також збрехав, що Київ зірвав мирні переговори.

Путін знову намагається демонізувати Україну

24 лютого, під час засідання колегії ФСБ Росії, диктатор почав стверджувати, що Україна просто зараз вивчає сценарії застосування "ядерного компонента" у війні проти РФ.

Однак він не надав жодних доказів після таких гучних звинувачень у бік Києва.

Противник не гребує жодними засобами: ось уже в ЗМІ дійшла інформація про його намір використовувати навіть якийсь ядерний компонент. Розуміють, напевно, чим це може закінчитися.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

На цьому тлі глава Кремля почав вигадувати, що Україна має намір знищити газові системи по дну Чорного моря.

За його словами йдеться, про Турецький і Блакитний потоки.

Хоча Україна не здійснювала атаки на вказані газогони — Путін уже встиг звинуватити її у зриві мирного процесу.

Все роблять для того, щоб вчинити якусь провокацію і зламати все, що, акуратно скажу, досягнуто на цьому переговорному треку, — цинічно збрехав диктатор.

Він також почав хизуватися тим, що Україні нібито не вдається завдати Росії стратегічної поразки.

