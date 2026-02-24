Путін лякає росіян українським "ядерним компонентом"

У четверті роковини повномасштабної війни Росії проти України диктатор Володимир Путін виступив із серією нових цинічних заява. Цього разу він почав вигадувати, що ЗСУ готують атаку з "ядерним компонентом", однак не пояснив, що має на увазі.
Головні тези:
- Путін звинувачує Україну в тому, що вона не зробила і не збирається робитию
- Він також збрехав, що Київ зірвав мирні переговори.
Путін знову намагається демонізувати Україну
24 лютого, під час засідання колегії ФСБ Росії, диктатор почав стверджувати, що Україна просто зараз вивчає сценарії застосування "ядерного компонента" у війні проти РФ.
Однак він не надав жодних доказів після таких гучних звинувачень у бік Києва.
На цьому тлі глава Кремля почав вигадувати, що Україна має намір знищити газові системи по дну Чорного моря.
За його словами йдеться, про Турецький і Блакитний потоки.
Хоча Україна не здійснювала атаки на вказані газогони — Путін уже встиг звинуватити її у зриві мирного процесу.
Він також почав хизуватися тим, що Україні нібито не вдається завдати Росії стратегічної поразки.
