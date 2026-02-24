Путин пугает россиян украинским "ядерным компонентом"
Путин пугает россиян украинским "ядерным компонентом"

Путин снова пытается демонизировать Украину
В четвертую годовщину полномасштабной войны России против Украины диктатор Владимир Путин выступил с серией новых циничных заявление. В этот раз он начал придумывать, что ВСУ готовят атаку с "ядерным компонентом", однако не объяснил, что имеет в виду.

  • Путин обвиняет Украину в том, что она не сделала и не собирается делать.
  • Он также соврал, что Киев сорвал мирные переговоры.

Путин снова пытается демонизировать Украину

24 февраля, во время заседания коллегии ФСБ России, диктатор начал утверждать, что Украина прямо сейчас изучает сценарии применения "ядерного компонента" в войне против РФ.

Однако он не предоставил никаких доказательств после столь громких обвинений в сторону Киева.

Противник не гнушается никакими средствами: вот уже в СМИ дошла информация о его намерении использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают наверняка чем это может закончиться.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

На этом фоне глава Кремля придумал, что Украина намерена уничтожить газовые системы на дне Черного моря.

По его словам, речь идет о Турецком и Голубом потоках.

Хотя Украина не совершала атаки на указанные газопроводы — Путин уже успел обвинить ее в срыве мирного процесса.

Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, аккуратно скажу, достигнуто на этом переговорном треке, — цинично солгал диктатор.

Он также начал кичиться тем, что Украине якобы не удается нанести России стратегическое поражение.

