Путин пугает россиян украинским "ядерным компонентом"

В четвертую годовщину полномасштабной войны России против Украины диктатор Владимир Путин выступил с серией новых циничных заявление. В этот раз он начал придумывать, что ВСУ готовят атаку с "ядерным компонентом", однако не объяснил, что имеет в виду.
Главные тезисы
- Путин обвиняет Украину в том, что она не сделала и не собирается делать.
- Он также соврал, что Киев сорвал мирные переговоры.
Путин снова пытается демонизировать Украину
24 февраля, во время заседания коллегии ФСБ России, диктатор начал утверждать, что Украина прямо сейчас изучает сценарии применения "ядерного компонента" в войне против РФ.
Однако он не предоставил никаких доказательств после столь громких обвинений в сторону Киева.
На этом фоне глава Кремля придумал, что Украина намерена уничтожить газовые системы на дне Черного моря.
По его словам, речь идет о Турецком и Голубом потоках.
Хотя Украина не совершала атаки на указанные газопроводы — Путин уже успел обвинить ее в срыве мирного процесса.
Он также начал кичиться тем, что Украине якобы не удается нанести России стратегическое поражение.
