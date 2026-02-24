Генерал Маломуж объяснил, как Украина уничтожила сразу 2 российские армии
Генерал Маломуж объяснил, как Украина уничтожила сразу 2 российские армии

Украина дважды подряд уничтожила армию РФ
Read in English
Читати українською

Украинские воины за четыре года полномасштабной войны уничтожили фактически две российские армии, начавшие вторжение в наше государство 24 февраля 2022 года. На это обратил внимание украинцев и мира генерал армии, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов Николай Маломуж.

Главные тезисы

  • Украина смогла создать системные высокотехнологичные модели Вооруженных Сил даже в условиях войны.
  • Более того, она фактически превзошла НАТО технологически, в плане организации и координации.

Украина дважды подряд уничтожила армию РФ

Силы обороны Украины на сегодняшний день уничтожили практически две российские армии, которые наступали на наше государство (1 261 000 человек). На тот момент на нас наступало 650-тысячное войско. Его сегодня нет.

Николай Маломуж

Николай Маломуж

Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины

Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день армия РФ — это мобилизованные, набранные по разным контрактам военные, который не имеют той боеспособности.

Маломуж убежден в том, что у России уже нет тех перспектив, которые были у нее 24 февраля 2022 года.

Что касается Сил обороны Украины, то они продолжают ежедневно уничтожать российских захватчиков в колоссальных количествах.

Мы превзошли НАТО технологически, в плане организации и координации. НАТО не был ориентирован на широкомасштабную войну. Это впервые в истории после Второй мировой войны идет война такой интенсивности, — напомнил Маломуж.

