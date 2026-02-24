Генерал Маломуж объяснил, как Украина уничтожила сразу 2 российские армии

Украинские воины за четыре года полномасштабной войны уничтожили фактически две российские армии, начавшие вторжение в наше государство 24 февраля 2022 года. На это обратил внимание украинцев и мира генерал армии, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов Николай Маломуж.
Главные тезисы
- Украина смогла создать системные высокотехнологичные модели Вооруженных Сил даже в условиях войны.
- Более того, она фактически превзошла НАТО технологически, в плане организации и координации.
Украина дважды подряд уничтожила армию РФ
Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день армия РФ — это мобилизованные, набранные по разным контрактам военные, который не имеют той боеспособности.
Маломуж убежден в том, что у России уже нет тех перспектив, которые были у нее 24 февраля 2022 года.
Что касается Сил обороны Украины, то они продолжают ежедневно уничтожать российских захватчиков в колоссальных количествах.
